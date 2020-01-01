  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"فيلم لاب فلسطين" تعلن عن المشروعين الفائزين في النسخة الثانية من برنامج "حكايات طائر الشمس"

الخميس 21 أكتوبر 2021 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيلم لاب فلسطين" تعلن عن المشروعين الفائزين في النسخة الثانية من برنامج "حكايات طائر الشمس"



رام الله/سما/

 أعلنت مؤسسة "فيلم لاب فلسطين"، مساء اليوم الخميس، عن المشروعين الفائزين في النسخة الثانية من برنامج "حكايات طائر الشمس".

واختارت لجنة التحكيم المكونة من الممثلة رزان جمال، ومديرة "مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم" ندى دوماني، وصانعة الأفلام ميسون المصري المشروعين الفائزين وهما: مشروع "سلامة الطائر" لمحمد القصبي ومحمد كاتب من مصر، ومشروع "الخيط الأحمر" لسامر بطيخي وحياة أبو سمرة من الأردن، وحصل كل منهما على جائزة قيمتها 20 آلاف دولار، وخدمات عينية في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج، حيث جرى إعلان النتائج خلال حفل اختتام منصة الجونة السينمائية، ضمن مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

وصُمم برنامج "حكايات طائر الشمس" انطلاقًا من الحاجة لإنتاج أفلام أطفال بجودة عالية في المنطقة العربية، حيث أكدت "فيلم لاب فلسطين" منذ تأسيسها، أهمية تطوير محتوى عربي للأطفال واليافعين، ضمن برنامج "الجيل القادم".

وقال المدير الفني لمؤسسة "فيلم لاب فلسطين" حنا عطا الله إن تنظيم النسخة الثانية من برنامج "حكايات طائر الشمس" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، منح البرنامج بعدًا إقليميًا أسهم في تسليط الضوء على حاجتنا لإنتاج أفلام للأطفال واليافعين ذات محتوى عربي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج الذي انطلق في نسخته الأولى من فلسطين عام 2020، استجابةً لاحتياجات مجتمع صناعة الأفلام، حمّس صُناع الأفلام على استكشاف أهمية رواية القصص لجمهور الأطفال واليافعين.

وأوضح أن اللجنة تلقت 51 طلبًا من كتّاب وصانعي أفلام من ست دول عربية هي: فلسطين، مصر، لبنان، الأردن، العراق والسودان، من بينهم 20 كاتبة وصانعة أفلام، لافتًا أن مراجعة الطلبات لم تكن سهلة، وأظهرت من جهة اهتمامًا كبيرًا بإنتاج أفلام الأطفال، ولكن من جهة أخرى، أظهرت أيضًا أن كتابة السيناريو للأطفال لازال مجالاً بحاجة للتطور، مما زاد إيماننا بأهمية المشروع حتى نتمكن من تقديم أفلام عربية للأطفال بإبداع وجودة.

واختارت اللجنة خمسة مشاريع واعدة تتحدث عن الأطفال واليافعين والعائلة من مشاريع المشاركين، والذين عملوا بجد على كتابة النصوص وترتيب ملفات الإنتاج وخطط التمويل والتوزيع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشاركت المشاريع المختارة في ورشة عمل متخصصة، قبل أن تعرض المشاريع أمام اللجنة التي منحت الجائزة لمشروعي "سلامة الطائر" من مصر و"الخيط الأحمر" من الأردن.

يذكر أن برنامج "حكايات طائر الشمس"، الذي أطلقته مؤسسة "فيلم لاب فلسطين" بالتعاون مع سينيفيليا للإنتاج، هو برنامج سينمائي للتطوير والإنتاج على أحدث مستوى يهدف إلى تطوير أفلام تحفّز الخيال والتفكير لدى جمهور الشباب في العالم العربي. وقدمت هذه النسخة بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة دروسوس.

#فيلم لاب فلسطين #حكايات طائر الشمس #مهرجان عمان السينمائي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن المقترح القطري لتحويل أموال المنحة القطرية لموظفي غزة

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

"هآرتس" تكشف الهدف من زيادة الاحتلال تصاريح تجار غزة

موقع أمريكي: هذه مطالب ابن سلمان للتطبيع مع "اسرائيل"

شاهد : إسرائيل تنشر فيديو يوثق دهس شرطيين ومقتل احدهما في نهاريا

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

المخابرات التركية تفكك شبكة تجسس للموساد تستهدف معارضي "اسرائيل"

الأخبار الرئيسية

استيطان

الاحتلال يصادق على أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة

زيتون

هآرتس: حتى يعتاد العالم.. نتعاون على قطع أشجارهم أولاً وقتل أولادهم قبل رميهم في الأردن

مجدداً.. النخالة: سنبذل كافة الجهود لدعم أسرانا.. حتى إذا اضطررنا للقيام بعمل عسكري

عمال

هآرتس: تسهيلات إسرائيل لغزة.. “سود عيون” أم كسب وقت لتأجيل المواجهة مع حماس؟

الصحة: تسجيل 7 وفيات و 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية