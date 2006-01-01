(دراسة) القهر الوظيفي وأثره السلبي على المجتمع

وكالة سما / خالد احمد /

مقدمة

يمثل المورد البشري الأداة الرئيسة نحو بلوغ الأهداف والتطوير والتنمية على مستوى المؤسسات بل والدول أيضا، وهذا العنصر يجب أن يتمتع بحرية التفكير والتعبير ، وأن يمتلك لغة الحوار الهادف في ظل جو من الديمقراطية وروح التعاون والعمل الجماعي والعدالة والمشاركة والشعور بالأمان والثقة والانتماء الحقيقي.

ولن يتحقق هذا إذا شعر العنصر البشري بالقهر والظلم داخل المنظمة / المؤسسة التي يعمل بها وأصبح إنسانًا مقهوراً ومسلوب الإرادة ، فالعامل ليس مجرد ألة تستخدمها المنظمة للإنتاج بل إنه بمثابة مجموعة من المشاعر والعواطف الإنسانية التي تتطلب شعوره بالحرية والإحساس بالأمان والثقة والتحرر من كل أشكال القهر التي يمكن أن يتعرض لها داخل منظمته ،الأمر الذي يضع على عاتق المسئولين في مؤسسات القطاع العام والخاص دورًا أساسيًا في تهيئة المناخ لهذا العنصر المميز لكي يمارس دوره بعيداً عن القهر الوظيفي الذي يتعرض له .

ويعتبر القهر الوظيفي أحد الظواهر السلوكية التي ينتج عنها أثار سلبية لكل من المنظمة والعاملين بها ويشمل :

.1 تصرفات معارضة أو رافضة أو تعليقات تستخف أو تحط من القدر أو تهين أو تحرج الأخرين أو تباهي مبتذل يحدث لمرة أو أكثر.

2. تعبير يوحي بالفوقية أو السيطرة علي شخص أخر أو مجموعة من الناس.

3. فعل عدائي أو أمر غير مرحب به أو غير مبرر أو غير نظامي أو أي سلوك غير مرغوب به يستخدم للتحكم أو لتحقيق فوائد للطرف الذي يمارس القهر الوظيفي.

.4 الاعتداء الجسدي.

كيف نشخص حدوث القهر الوظيفي ؟

الإساءة في المعاملة أو تصرف يؤدي إلي القلق أو الإزعاج

التخويف أو التهديد

خلق بيئة عمل عدائيه

ماهي مسئولية الطاقم والإدارة في منع القهر الوظيفي؟

القيام بدورات توعية وتثقيف للطاقم بماهية القهر الوظيفي والتعريف بسياسة المؤسسات المناهضة له كونه مخالفة قانونية عن طريق توزيع المطويات والملصقات واستخدام دليل العاملين لمنع القهر الوظيفي والذي يشمل عواقب الفاعل ، وهذه الإجراءات تؤدي إلى بناء الثقة لدي الطاقم بوجود بيئة عمل مناسبة ومريحة يكون فيها الاحترام متبادل بحيث تمكنهم من التعبير عن أنفسهم و تضمن عدم التجاوزات .

إصدار قوانين وإجراءات لضمان محاربة القهر الوظيفي كما حدث في احدى المؤسسات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي تضم أكثر من 50 شخصاً في العام (2006)م والتي تقدم ساعتين من التوعية و التدريب التفاعلي بشكل إجباري للمدراء و المشرفين لمنع القهر الوظيفي.

قانون العمل الكندي الذي يفرض علي طاقم العمل القيام بإجراءات ضد القهر الوظيفي الخاص بهم لاستخدامه كأداة تقييميه إيجابية لمراعاة حقوق الإنسان بالمؤسسة .

يجب علي الطاقم أتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث القهر الوظيفي عبر توضيح السلوكيات الممنوعة، ووضع إلية للتعامل مع الشكاوي و التحقيق فيها وإعطاء التأكيدات و الضمانات بتبني الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة.

إذا ما حدث موقف فيه قهر الوظيفي فيجب أن تتخذ كافة الإجراءات الفاعلة لوقفه وتصحيح أي تأثير حدث للمتضرر .

القيام بتحقيق فوري وشامل يعقبه القيام بإجراءات تصحيحيه تشمل إيقاف أو تطبيق الإجراءات التنظيمية.

ماذا يحدث إذا لم يأخذ المسئول شكوي المقهور وظيفيا محمل الجد؟

ضرورة أخذ المسئول أي شكوى على محمل الجد لان إهمال الشكوى قد يضع المؤسسة في وضع محفوف بالمخاطر أو على المحك ،و يمثل اعتراف بفشل المؤسسة في اتخاذ القرار الفاعل.

ماهي بيئة العمل العدائية الناتجة من القهر الوظيفي؟

العوامل الآتية تحدد كون بيئة العمل عدائية:

سلوك غير مرغوب به سواء أكان شفوي أو جسدي، متكرر أو حدث لمره واحده بطريقة واضحة .

سلوك عدائي أو هجومي، قام به شخص واحد أو أكثر، ووجه لشخص أو لأكثر من شخص .

القهر الوظيفي وقوانين حقوق الإنسان:

جميع أنواع القهر الوظيفي بما فيها إساءة استعمال السلطة تخالف القانون وهي منتشرة بشكل أكبر مما نظن في أماكن العمل ،وفي العقود الأخيرة أصبحت حقوق الأنسان من الفاعلات الأساسية في السياسة الموضوعة لصحة المجتمع ؛ كما ان الإعلان العالمي لحقوق الأنسان يحوي على عدة مواد تمنع حدوث القهر الوظيفي .

المادة 1 : يولد جميع الناس متساويين في الكرامة و الحقوق و عليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

المادة 2: لكل إنسان الحق بالتمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة في الإعلان دون أي تمييز.

المادة 5 : لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية .

المادة 7: كل الناس سواسيه أمام القانون و لهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة.

المادة 82: لكل فرد الحق في تمتع اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الأنسان.

القهر الوظيفي من الناحية الشرعية:

- ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذره شرًا يره ) سورة الزلزلة.

- المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده.

- الظلم ظلمات يوم القيامة.

- حق النصرة واجب للطرف المظلوم

- الساكت عن الحق شيطان أخرس

- الأرزاق بيد الخالق فلا داعي للخوف والتذلل من أجل طلب الرزق

( في السماء رزقكم وما توعدون ) سورة الذاريات.

الظلم الوظيفي والتمايز يحبطان عزيمة العطاء

يقول المختصون في مجال الطب النفسي ان الشعور بالظلم من أهم أسباب نقص الإحساس بالأمن النفسي حيث يعاني الموظف الكفوء من أعراض نفسية بسبب ضياع حقه لاسيما عندما لا تجدي المطالبة به نفعا مما يشعره بالإحباط وسط زملائه في العمل.

وفي هذا السياق يقول اختصاصي الأمراض النفسية ومدير مستشفى ابن رشد التعليمي في العراق "د. علي عبد الرزاق محمد" ان "الموظف المظلوم قد يكون شخصية انطوائية ومنعزلة أو شاذة مما قد يؤدي إلى تنمر الأخرين عليه بسبب هذا الشعور أو قد يشعر بالدونية وعقدة النقص لذا نراه دائمًا يكون ضحية للأخرين خصوصًا ما يسمى بالمتنمرين أو قد يكون مديره ذا شخصية تسلطية مما يجعل ظلم الأخرين شيئاً طبيعياً بالنسبة له فلا يشعر بوخز الضمير" ويؤكد انه "اذا كان الظلم متكررًا والمظلوم ذو شخصية حساسة ويشعر بالاضطهاد من قبل الأخرين ؛ فقد يترتب على ذلك فقدانه السيطرة على انفعالاته بما يؤدي في النهاية إلى ارتكابه جريمة" .