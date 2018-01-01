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"المسلسل خرب بيتي"..صاحب القصة الحقيقية لمسلسل "عائلة الحاج متولي" يروي تفاصيل عن حياته

الخميس 21 أكتوبر 2021 05:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المسلسل خرب بيتي"..صاحب القصة الحقيقية لمسلسل "عائلة الحاج متولي" يروي تفاصيل عن حياته



وكالات/سما/

كشف المواطن المصري، عبد المغيث حسن، صاحب القصة الحقيقية لمسلسل "عائلة الحاج متولي" الذي اشتهر في العالم العربي، أن المسلسل "سبب له العديد من المشاكل".


وخلال حواره مع برنامج "صناعة مصرية"، أوضح عبد المغيث حسن أن "الزوجة الأولى استمرت معه 8 سنوات بدون تعدد، وبعد ذلك بدأ يعدد ويتزوج واحدة تلو الأخرى، وصولا لأربع زوجات".

وأضاف: "مسلسل "عائلة الحاج متولي" كان بعد تجربتي في التعدد، وعمل ليا مشاكل وخرب بيتي"، مشيرا إلى أن "فكرة التعدد لم تكن موجودة لديه على الإطلاق، كما أن زوجاته لم توافق في البداية على فكرة التعدد".

ولفت عبد المغيث حسن إلى أنه "تمكن من أن يقنع زوجاته بالتعدد، وأن أحد أصدقائه قام بإفهامه بأن العدل يتحقق بالتراضي والمبيت بين زوجاته، وليس من خلال شراء شيء مماثل ما بين الزوجات، وخلافه، كما أنه عندما يتزوج بزوجة جديدة لا يقوم  بإخفاء هذا الأمر عن باقي زوجاته"، مؤكدا أن "الشخص الذي يقوم بالتعدد، عليه أن يكون مقتدرا ماديا، لكي يستطيع أن يوفر حياة كريمة لكل زوجاته، لأن احتياجات كل زوجة مختلفة عن الأخرى".

وأردف: "الحمد لله العلاقة بيني وبين باقي زوجاتي جيدة للغاية".

وعائلة الحاج متولي هو مسلسل تلفزيوني درامي مصري، عرض في شهر رمضان عام 2001 على 12 محطة عربية، ويناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع قضية تعدد الزوجات، في إطار يتسم بالمرح والجدية، وخلال المسلسل نلاحظ كيفية تعامل الزوج مع الزوجات الأربع اللواتي يعتبرن أنفسهن محظوظات في حياتهن الزوجية، حيث يعيش كل أفراد العائلة في عز ورفاهية طوال الوقت تحت سيطرة الزوج والأب الحاج متولي.

#الحاج متولي #مسلسل الحاج متولي

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