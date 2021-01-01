الصالح يفتتح مشروعا لتوليد الطاقة وآخر لقاعة متعددة الأغراض في بديا غرب سلفيت

رام الله /سما/

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، محطة لتوليد الطاقة من الخلايا الشمسية بقدرة 810 كيلو واط، ومشروعا لقاعة متعددة الأغراض في بلدة بديا، بمحافظة سلفيت.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للبلدة، التقى خلالها الوزير الصالح مع رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، رافقه خلالها مدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي سلفيت رائد مقبل.

واطلع الصالح على طبيعة المشاريع المنجزة التي جرى افتتاحها، ومراحل العمل بها وآليات تطويرها خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المنفعة العامة التي أُنجزت لأجلها.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين على النحو الأفضل، وضرورة المشاركة والمساهمة المجتمعية في تحديد الأولويات ودعم تنفيذ أهم الاحتياجات من المشاريع.

وفي السياق ذاته، تفقد الوزير الصالح مشروع إقامة حديقة عامة في بلدة قراوة بني حسان بالمحافظة، خلال لقائه بالمجلس البلدي، حيث استمع لاحتياجات البلدية من المشاريع، خاصة مساعدتها في استكمال تأهيل الحديقة، واستجاب الوزير لمطلبهم، كما اطلع على جهود المجلس البلدي في ترميم محيط موقع دار الضرب الأثري.