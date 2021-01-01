  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصالح يفتتح مشروعا لتوليد الطاقة وآخر لقاعة متعددة الأغراض في بديا غرب سلفيت

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يفتتح مشروعا لتوليد الطاقة وآخر لقاعة متعددة الأغراض في بديا غرب سلفيت



رام الله /سما/

 افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، محطة لتوليد الطاقة من الخلايا الشمسية بقدرة 810 كيلو واط، ومشروعا لقاعة متعددة الأغراض في بلدة بديا، بمحافظة سلفيت.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للبلدة، التقى خلالها الوزير الصالح مع رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، رافقه خلالها مدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي سلفيت رائد مقبل.

واطلع الصالح على طبيعة المشاريع المنجزة التي جرى افتتاحها، ومراحل العمل بها وآليات تطويرها خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المنفعة العامة التي أُنجزت لأجلها.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين على النحو الأفضل، وضرورة المشاركة والمساهمة المجتمعية في تحديد الأولويات ودعم تنفيذ أهم الاحتياجات من المشاريع.

وفي السياق ذاته، تفقد الوزير الصالح مشروع إقامة حديقة عامة في بلدة قراوة بني حسان بالمحافظة، خلال لقائه بالمجلس البلدي، حيث استمع لاحتياجات البلدية من المشاريع، خاصة مساعدتها في استكمال تأهيل الحديقة، واستجاب الوزير لمطلبهم، كما اطلع على جهود المجلس البلدي في ترميم محيط موقع دار الضرب الأثري.

#وزير الحكم المحلي #مجدي الصالح #محطة لتوليد الطاقة #الخلايا الشمسية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما بحثه العمادي مع حماس بشأن المنحة القطرية

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى أتليتكو مدريد

تقرير: اتصالات عربية-إسرائيلية هادئة من وراء الكواليس، هل ستُسفر عن اتفاقيات؟

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. وتهديداتنا ستكون فعلاً عملياً على الأرض

قناة اسرائيلية تزعم: حماس هددت بخطف المزيد من الجنود في حال فشل التوصل لصفقة جديدة

لم الشمل

لم الشمل ومنح المواطنة: بادرة تذكر بعمق السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين

بلينكن

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية