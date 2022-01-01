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"جمجمة باك مان" تبتلع نجوم الكون.. عندما يغضب "المستعر الأعظم"(صور وفيديو)

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 03:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جمجمة باك مان" تبتلع نجوم الكون.. عندما يغضب "المستعر الأعظم"(صور وفيديو)



وكالات/سما/

شدّت الصورة الحديثة التي كشفت عنها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لانفجار مستعر عظيم، الأنظار بسبب الشكل الفريد الذي التقطته لما يظهر كجمجمة عملاقة في الفضاء تبتلع نجوم الكون.

وظهرت بقايا المستعر الأعظم المعروف باسم "N 63A"، والتي شكلت انفجارا عنيفا في الفضاء انتشر بشكل فريد لشكل ما يشبه الجمجمة العظيمة.

وبحسب التقرير المنشور في مجلة "space" المتخصصة بعلوم الفضاء، والتي شبهت الشكل برأس عملاق أو رأس لعبة "باك مان" التي تشق طريقها عبر الكون ملتهمه النجوم.


وعلى الرغم من أن الشكل الذي كشفت عنه وكالة "ناسا" قد لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين بسبب فرادته، إلا أن المجلة وضحت أن الشكل الغريب هو في الواقع بقايا مستعر أعظم، حدث به انفجار عنيف ناجم عن انفجار نجم بداخله في نهاية حياته.

ويتمركز الشكر الفريد في سحابة ماجلان الكبيرة (LMG) ، وهي مجرة قريبة تقع على بعد 163 ألف سنة ضوئية من مجرة درب التبانة وواحدة من المجرات القليلة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة من الأرض.

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