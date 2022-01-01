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مصر: سرقة هاتف مراسل صحفي خلال بث مباشر عن الزلزال (فيديو)

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: سرقة هاتف مراسل صحفي خلال بث مباشر عن الزلزال (فيديو)



القاهرة/سما/

تسببت واقعة سرقة هاتف مراسل صحيفة "اليوم السابع" المصرية خلال بث مباشر ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


وانتشر فيديو السارق وشاهده ملايين المتابعين في مصر عبر منصات السوشيال ميديا في وقت قصير بسرعة مكوكية، بعدما تمكن السارق من سرقة هاتف أحد المراسلين أثناء الحديث عن الزلزال الذي وقع صباح اليوم.

وقام السارق بعملية السرقة خلال فيديو مباشر من أعلى الكوبري الدائري بجوار منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، حيث قام بسرقة الهاتف خلال قيادته دراجة نارية.


وبعد سرقة هاتف المراسل في مصر، تحول الموضوع إلى سخرية عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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