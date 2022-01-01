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ريال مدريد يسحق شاختار دونيتسك بخماسية نظيفة في دوري الأبطال (فيديو)

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يسحق شاختار دونيتسك بخماسية نظيفة في دوري الأبطال (فيديو)



أمطر ريال مدريد الإسباني شباك مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل خماسية ريال مدريد كل من الأوكراني سيرغي كريفستوف لاعب شاختار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، والبرازيلي فينيسيوس جونيور "هدفين" في الدقيقتين 51 و56، والبرازيلي رودريغو في الدقيقة 65، وكريم بنزيما في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.


وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن الوصيف شيريف تيراسبول المولدوفي الذي تعرض لخسارته الأولى اليوم بنتيجة 3-1 على يد إنتر ميلان الإيطالي الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد شاختار دونيتسك عند نقطة وحيدة في قاع ترتيب المجموعة الرابعة.

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