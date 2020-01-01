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الجزائر تلغي تدابير الحجر الصحي في جميع المحافظات

الإثنين 18 أكتوبر 2021 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تلغي تدابير الحجر الصحي في جميع المحافظات



الجزائر /سما/

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الاثنين رفع تدابير الحجر الصحي المنزلي عبر الولايات كافة، لأول مرة منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر بداية 2020.

ويشمل هذا القرار 23 ولاية متبقية، كان يطبق فيها حجر منزلي من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء مقرر لمدة 21 يوما، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021.

وفيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، أعلنت الحكومة تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، إضافة إلى منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج والختان.

#الحكومة الجزائرية #الجزائر #الحجر الصحي #فيروس كورونا

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