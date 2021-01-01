نائبة سفير ايرلندا في فلسطين تزور للمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية

رام الله/سما/

استقبل المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية اليوم الإثنين السيدة إيفا ليونز نائبة السفير الايرلندي للشؤون السياسية لدى دولة فلسطين والسيد طارق مقبل مسؤول البرامج في الممثلية، وكان باستقبالها د. محمد المصري رئيس المركز، وأ. تهاني المدهون مديرة عام المركز وأ. ريما العجرمي عضوة المجلس الاستشاري للمركز.

حيث رحب د محمد المصري بالسيدة ليونز وأكد على عمق علاقة الصداقة التاريخية بين الشعبين الايرلندي والفلسطيني.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والدعم الايرلندي المتواصل لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن رؤية حل الدولتين، حيث تم التأكيد على أهمية الخطاب الأخير للسيد الرئيس محمود عباس.

وفي نهاية اللقاء أكد د. محمد على أهمية التعاون بين الممثلية والمركز في مجالات العمل المشترك، واطلع الضيوف على أقسام المركز وقدم الدكتور محمد شرحا حول نشأة المركز وتطوره خلال السنوات الماضية والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية.