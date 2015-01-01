إسرائيل تستأنف مفاوضات التجارة الحرة مع الهند

القدس المحتلة /سما/

انضمت إسرائيل، اليوم الإثنين، إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي أسس بالعام 2015 بمبادرة من الهند وفرنسا، حيث وقعت، اليوم الإثنين، اتفاقية بمشاركة وزراء من الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية الهندي، كما تم الاتفاق أيضا على تجديد المفاوضات بشأن التجارة الحرة بين البلدين.

وأتى توقيع اتفاقية انضمام إسرائيل إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسة، خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، بنظيره الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، الذي يزور البلاد، حيث اتفقا أيضا على الاعتراف بشهادات التطعيم ضد كورونا.

وقرر وزيرا الخارجية الإسرائيلي والهندي استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على أمل أن يكون الاتفاق جاهزا للتوقيع بحلول منتصف عام 2022، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها لوسائل الإعلام.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الوزراء على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا، بالإضافة إلى توسيع التعاون في مجالات المياه والزراعة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة ركيزة أساسية في العلاقات بين البلدين، وفقا للخارجية الإسرائيلية.

وأثنى وزير الخارجية الإسرائيلي على نظيره الهندي، وزيارته لتل أبيب، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تؤسس إلى الفعاليات التي ستقام للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الثنائية بين الهند وإسرائيل.

وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده ستستمر في سياسة الاتصال والحوار، إذ تعتبر الهند حليفا مهما للغاية، مشيرا إلى أن الهند تجلب معها فرصا جديدة للتعاون والشراكة، مستذكرا التعاون بين البلدين في العام الماضي، خلال جائحة كورونا.

وبعد الاجتماع بين وزراء الخارجية الإسرائيلي والهندي، أقيم حفل توقيع اتفاقية لانضمام إسرائيل إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي تأسس في عام 2015 بمبادرة من الهند وفرنسا، والذي سيسمح لإسرائيل بالمساهمة بمعرفتها وخبرتها للتحالف الدولي، ووقعت الاتفاقية بحضور وزير الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار.