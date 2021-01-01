الشرطة توضح بشأن تكسير الاسود على دوار المناره في مدينة رام الله

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، عصر اليوم، إن الشرطة تحقق في دوافع تكسير الاسود على دوار المناره في مدينة رام الله وتبحث عن شخص اخر حرض على المزيد من تخريبها .

وفي وقت سابق، قبضت الشرطة اليوم على شخص قام بتحطيم وتكسير رأسين لاسود على دوار المنارة برام الله .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان شخصا قام بالاعتداء على الأسود في دوار المنارة وتحطيم وتكسير راسين من الأسود الصغيرة

على الفور قامت قوة من الشرطة بالقبض عليه ومنعته من تحطيم وتكسير باقي الأسود وسط المدينة .

واكد ارزيقات انه تم التحفظ على الشخص من اجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة .