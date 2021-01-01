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نجل نتنياهو يعتذر لوزيرة اسرائيلية عبر الهواء مباشرة

الأحد 17 أكتوبر 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل نتنياهو يعتذر لوزيرة اسرائيلية عبر الهواء مباشرة



القدس المحتلة / سما /

اعتذر يائير نتنياهو، نجل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في برنامجه له على راديو غالي إسرائيل عن الاتهامات التي أطلقها ضد وزير التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون من حزب الأمل الجديد حين كانت تشرف على إدارة ملف كورونا في الحكومة السابقة.

 
وكان يائير في ديسمبر الماضي اتهم الوزيرة شاشا بيتون رئيسة لجنة كورونا آنذاك، بأنها مسؤولة عن وفاة العديد من الإسرائيليين بسبب فيروس كورونا.
 
وقال يائير وقتئذ: "ببساطة وبشكل أكثر تشاؤما، مات الناس بسبب قراراتها شعبويتها واليوم هناك أناس في القبر".
 
وعقب الاتهام رفعت شاشا بيتون دعوى قضائية ضد نتنياهو وجالي إسرائيل بمبلغ نصف مليون شيكل، وكجزء من التسوية اعتذر يائير نتنياهو في برنامجه الأسبوعي.
 
وفي اعتذاره قال يائير: "في الأشهر التي مرت منذ ذلك الحين، أدركت أن كلامي لم يرد بالشكل الذي كنت أقصده، لذلك من المهم بالنسبة لي توضيح الأمور صراحة والتعبير عن الأسف على قول ذلك، لقد عبرت عن رأيي وانتقدت الدكتورة بيتون ولم أتظاهر بوقائع".
 
وأضاف: "بشكل عام جميع ملاحظاتي تعبر عن رأيي الشخصي فقط وليس لدي نية لقبولها كحقائق، وأنا أدرك أن النقد يجب أن يكون بشكل صحيح وهذا ما أدعو المستمعين للقيام به، وأنا آسف على أقوالي".
 
يشار إلى أن يائير نتنياهو يقدم برنامجا أسبوعيا كل جمعة عبر راديو غالي إسرائيل.

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