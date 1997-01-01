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الظاهرة رونالدو يكشف "مفاجأة" مرشحه المفضل للكرة الذهبية (صورة)

الخميس 14 أكتوبر 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الظاهرة رونالدو يكشف "مفاجأة" مرشحه المفضل للكرة الذهبية (صورة)



وكالات/سما/

كشف نجم كرة القدم البرازيلية المعتزل، رونالدو لويس نازاريو دى ليما، عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

ونشر رونالدو "الظاهرة" صورة عبر حسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام" رفقة الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، معلقا عليها: "بدون شك، مرشحي للفوز بالكرة الذهبية هو بنزيما، المهاجم الأفضل الذي يقدم مستوى خارقا لـ10 سنوات، كما أنه بطل فوق كل شيء، هل تتفقون؟".


ويقدم بنزيما، الذي لم يسبق له الفوز بالكرة الذهبية، مستويات مميزة هذا الموسم رفقة ريال مدريد، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 أخرى، خلال 10 مباريات خاضها في جميع المسابقات.

كما قاد المهاجم الفرنسي (33 عاما)، منتخب بلاده للفوز بلقب بطل النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، بتسجيله هدفا في شباك إسبانيا خلال المباراة النهائية يوم الأحد الماضي.

يذكر أن رونالدو (45 عاما) نفسه توج مرتين بالكرة الذهبية، الأولى عام 1997، والثانية في عام 2002 بعد المستوى المميز الذي قاد به البرازيل للفوز بكأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان.

#رونالدو البرازيلي #، رونالدو لويس نازاريو دى ليما #الكرة الذهبية

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