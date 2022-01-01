جهاز قد يعيد اسم نوكيا لصدارة مبيعات الهواتف

وكالات/سما/

كشفت شركة نوكيا عن مواصفات هاتف طورته ليكون أحد أفضل الأجهزة الذكية التي تعمل مع شبكات 5G، وأكثرها منافسة من حيث السعر.

ويأتي هاتف G300 الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (167.9/78.5/9) ملم، وزنه 210غ، ومجهز بمنفذين لشرائح الاتصال.

أما الشاشة فيه فأتت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 480 5G الحديث المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.