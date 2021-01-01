بكر يُحذر المواطنين من شراء سمك الأرنب السامة

غزة /سما/

حذر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، مساء يوم الأربعاء، المواطنين من شراء سمكة الأرنب السامة.

وأوضح بكر في حديث لإذاعة صوت القدس، أنها "تسمى سمكة الأرنب للشبه الكبير بين الأرنب البري وهذه السمكة، وهي من الأسماك المهاجرة نتيجة للتغيرات المناخية في العالم. وعلى جميع المواطنين أن ينتبهوا وأن لا يطعموا أبنائهم من هذا السمك.

وأضاف أن المشكلة أن عدد كبير من الصيادين الذين يأكلون هذه السمكة، اعتماداً على خبرتهم في تنظفيها بما يزيل الخطر ، لكننا نحذرهم من خطورة ذلك.

ونبه إلى أن 6 حالات لا زالوا حتى اللحظة في العناية المركزة بمستشفى الشفاء نتيجة تناولهم سمكة الأرنب.

واعتبر أن هذه السمكة تتمتع بطعم ومذاق جيد وهناك العديد من المواطنين الذين يبحثون عنها، والسمكة الواحدة ممكن أن تقتل 100 شخص.

وتابع: "من خلال متابعتنا لسمكة الأرنب هي بعدة أشكال وألوان ويتغير لونها بما يتناسب مع المنطقة التي تعيش بها الأسماك، وانتشرت هذه السمكة بشكل كبير وواسع وتصل أوزانها في بعض الأحيان إلى 7 كيلوجرام أو أكثر".