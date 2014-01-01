إيران تؤكد قدرة دفاعها الجوي على حماية المنشآت الحساسة

طهران /سما/(أ ف ب)

أكد مسؤول عسكري إيراني، اليوم الأربعاء، جاهزية أنظمة الدفاع الجوي لحماية المنشآت الحساسة، وذلك على هامش مناورات هذا الأسبوع التي شهدت اختبار منظومات محلية الصنع.

وقال قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الإيراني العميد قادر رحيم زاده إن "الدفاع الجوي بتشكيله طبقات آمنة للدفاع الجوي على استعداد كامل للحفاظ على المؤسسات الحساسة والحيوية في البلاد"، مؤكدا أن "الدفاع القوي ومتعدد الطبقات أمام هجمات صواريخ كروز، يعد أحد أهداف المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي، والذي تم تنفيذه الان بنجاح من قبل منظومات الدفاع الجوي المختلفة للجيش والحرس الثوري".

وأشارت وسائل إعلام محلية الى أن المناورات شهدت استخدام منظومتي الدفاع الجوي "مجيد" التابعة للجيش و"دزفول" التابعة للحرس الثوري، اللتين دمرتا "بنجاح صواريخ كروز الموجهة نحو منطقة المناورات".

كما أفاد الإعلام المحلي بأن المناورات تشمل أيضا نشر أنظمة الصواريخ المحلية والرادار ومعلومات الاستطلاع والحرب الإلكترونية وأنظمة الاتصالات وشبكة المراقبة المرئية للجيش والحرس في المنطقة الصحراوية وسط البلاد.