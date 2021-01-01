رئيس الشاباك الجديد يتسلم مهامه

القدس المحتلة / سما /

تسلم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجديد رونين بار، اليوم الأربعاء، اليوم منصبه رسميًا خلفًا لنداف أرغمان بعد تولي الأخير رئاسة هذا الجهاز لمدة خمس سنوات.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن عملية التسلم تمت خلال مراسم أقيمت في مكتب رئيس الحكومة نفتالي بينيت.

وأكد بار أن جهاز الأمن العام “الشاباك” لن يبقى مكتوف الأيدي أمام تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، متعهدًا بأن تتم دراسة هذه القضية من أجل إيجاد الطريق الأنسب لزيادة تدخل الجهاز بالتوازي مع تعزيز قوة الشرطة. كما قال.

وفي الشأن الإيراني، أكد رونين بار أن محور “الشر الشيعي” بقيادة إيران لا يزال يشكل التهديد المركزي للسلم الإقليمي، مشددًا على أن الجهاز سيستمر في التحرك لإحباط هذا التهديد في أي مكان كان.