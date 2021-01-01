الشرطة الفلسطينية تلقي القبض على أكثر المطلوبين خطورة في الخليل

الخليل/سما/

ألقت الشرطة الفلسطينية، مساء يوم الاثنين، القبض على أكثر المطلوبين خطورة بعملية نوعية نفذتها بمدينة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، إن الشخص المطلوب كان هارباً من وجه العدالة منذ سنوات ومشتبه به بارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة منها جرائم إطلاق نار على منازل ومحال ومركبات المواطنين وتجارة السلاح وترويج وتجارة المخدرات.

وأكد إرزيقات على أن إدارة شرطة مكافحة المخدرات وبدعم من قبل إدارة المباحث العامة، تمكنت وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت لعدة أيام من القبض عليه داخل أحد الأوكار في مدينة الخليل.

وأضاف إرزيقات بأن الشخص المطلوب صادر بحقه مذكرة توقيف قضائية بتهمة السرقة بالإشتراك وصادر بحقه أمر حبس بقيمة 9000 شيكل.