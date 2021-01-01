الخارجية تعلن العثور على اثنين من المواطنين الفلسطينيين السبعة المفقودين في تركيا

رام الله /سما/

صرح السفير احمد الديك ان سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية قد قالت، مساء اليوم الاثنين، ان اثنين من المواطنين الفلسطينيين السبعة المفقودين في تركيا وهما عبد الرحمن يوسف محمد ابو نواه، ورائد عاشور، تم الإعلان عن مكان وجودهما من خلال اتصال الشرطة التركية مع ذويهما والجهات التي قدمت البلاغ عن اختفائهما.

وقال الديك وفقا لبيان من وزارة الخارجية "تواصل الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى تركيا بذل جهودها حتى يتم الكشف عن أماكن وجود بقية المختفين، امالين عودتهم جميعا سالمين الى ذويهم."

وكانت وزارة الخارجية قد شكلت لجنة في تركيا لمتابعة قضية اختفاء 7 فلسطينيين للكشف عن مصيرهم واماكن تواجدهم.