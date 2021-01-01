مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. عطلة رسمية الثلاثاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

رام الله /سما/

اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، حزمة متنوعة من المشاريع التنموية في محافظة جنين بقيمة تزيد عن 90 مليون دولار في مجالات متعددة، تشمل المياه والكهرباء والمنطقة الصناعية والصحة والمستشفيات والطرق والزراعة والمواصلات وغيرها.

كما اعتمد المجلس، خلال جلسته التي عقدها في مدينة جنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، آلية جديدة لتسريع العمل في مشروع طريق حيفا- جنين، على أن يبدأ العمل خلال شهر، وإعداد التصاميم لعدد آخر من الطرق الجديدة في المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لمكب زهرة الفنجان وتكليف اللجنة باستكمال الإجراءات القانونية والفنية والمالية لإعداد اتفاقية المشروع خلال شهرين وعرضها على مجلس الوزراء.

كما اعتمد إنشاء كلية تقنية زراعية في المحافظة لتأهيل كوادر في الزراعة الحديثة متكاملة مع الكليات والمعاهد الزراعية القائمة حاليا، وخطة لإنشاء دار للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، والبدء بإعداد مخططات تأهيل شارع الناصرة ومخططات صرف مياه الأمطار في منطقة وسط مدينة جنين.

كذلك اعتمد المخطط الهيكلي لبلدة تلفيت في منطقة الجامعة العربية الأمريكية، والبدء بإعداد مخططات لشوارع البلدة وتوفير تمويل حكومي للشوارع خلال هذا العام، والعام المقبل، بالشراكة المتكاملة مع القطاع الخاص.

وكلف مجلس الوزراء، وزيرة الصحة مي الكيلة بإعداد الدراسات والمخططات اللازمة لإنشاء مستشفى جديد في محافظة جنين.

وصادق على الإحالات النهائية لعدد من مشاريع المياه في منطقة النزلات في الشعراوية في محافظة طولكرم، إضافة لتثبيت عدد من الكادر الصحي في الوزارة بناء على احتياجات القطاع الصحي وأداء الموظفين العاملين حاليا على بند العقود.

وأحال مجلس الوزراء عددا من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم، كما وافق على عدد من أذونات الشراء لشقق وعقارات لغير الحاملين للهوية الفلسطينية، كذلك أحال عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لدارستها من قبل الوزراء.

وقرر أن تكون عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام يوم الثلاثاء الموافق 19/ 10/ 2021.