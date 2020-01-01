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"بروتوكول تعاون" بين "إل عال" الإسرائيلية والخطوط الجوية المغربية

الإثنين 11 أكتوبر 2021 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بروتوكول تعاون" بين "إل عال" الإسرائيلية والخطوط الجوية المغربية



القدس المحتلة / سما /

وقعت شركة الخطوط الملكية المغربية، بروتوكول تعاون مع شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، لتطوير العلاقات بين الشركتين في قطاع السفر.

وقالت الخطوط الملكية في بيان صدر عنها اليوم، الإثنين، إن "الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، وقع الاتفاقية عن الجانب المغربي، والرئيس المدير العام لشركة إل عال، أفيغال سوريك، عن الجانب الإسرائيلي".

وجاء توقيع بروتوكول التعاون على هامش الدورة 77 للجمعية الدولية للنقل الجوي "إياتا"، مطلع الأسبوع الجاري. ويأتي الاتفاق، بحسب البيان، "في سياق تعتزم فيه الشركتان العمل على توفير خدمات النقل الجوي بين البلدين عبر محوري مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، ومطار بن غوريون الدولي في تل أبيب".

وأشار البيان إلى قرب إطلاق الخطوط الملكية المغربية، "في القريب العاجل وحين تسمح الظروف بذلك، لخط جوي مباشر ما بين الدار البيضاء وتل أبيب".

وفي آب/ أغسطس الماضي، افتتحت إسرائيل، مكتبا تمثيليا لها في الرباط.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000 إثر تجميد الرباط العلاقات، جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).

والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎

وكانت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد صادقت، أمس، على تعيين الدبلوماسي دافيد غوفرين، في منصب رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب.

#المغرب #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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