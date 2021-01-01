تتويج نادي السلام بطلًا لدوري كرة السلة للكراسي المتحركة في غزة

غزة /سما/

تُوج فريق نادي السلام للأشخاص ذوي الاعاقة ، بطلًا لدوري كرة السلة للكراسي المتحركة للموسم الخامس برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالشراكة مع اللجنة البارالمبية ، وتنفيذ لجنة كرة السلة للكراسي المتحركة ، بعد فوزه العريض في المباراة الفاصلة على فريق نادي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني , بنتيجة 34/23 ، في صالة الشهيد سعد صايل ، وسط حضور العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية .

جاءت نتائج الارباع جمعيها لصالح فريق السلام بواقع الربع الأول 7 / 6، الربع الثاني 11/ 6 ، الربع الثالث 7/ 4 ، الربع الأخير 9/7 , وبذلك يحافظ نادي السلام على لقبه للموسم الخامس على التوالي ، ويفوز ببطولة درع دوري غزة ويحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية.

وبعد مباراة رياضية ماراثونية ومثيرة، تمكن خلالها لاعبون نادي السلام من الظفر بكأس البطولة بنتيجة 34/23 ، بقيادة المدير الفني الكابتن القدير محمد عاشور وللمرة الخامسة على التوالي، وعبر كتيبة اللاعبين محمود السبع , حسام القلازين, رجب السنداوي , حسين النعيزي , إبراهيم ماضي , شادي السردي , علي جبريل , انس مشتهي , معتصم أبو كرش , محمد عجور , محمد البسوس .

هذا وبارك المهندس محمود السبع رئيس مجلس إدارة نادي السلام اللقب لفريقه والذى جاء بعد مجهود مثير والتغلب على كل الظروف الصحية وجائحة كورونا , وكشف السبع عن ان مجلس إدارة ناديه في انعقاد مستمر , من اجل التحضير والاستعداد لإقامة احتفال مركزي مميز لفريق الذكور والسيدات المتوج مؤخراً بلقب دوري كرة السلة للكراسي المتحركة.

وكان فريق نادي السلام للسيدات حصد اللقب السلوي، في المواسم الأربعة الماضية، بعد مستوى متميز على صعيد المباريات والمنافسات الرياضية، وخاض الفريق البطل اللقاء الختامي اليوم مع فريق الفارسات انتهى بفوز الأخير .

قاد اللقاء تحكيميا: تامر قشطة، أحمد القاضي، محمد العالول، مسجل دولي أحمد زعرب، ميقاتي غالب الزاملي، مراقب التصنيف الدكتورة رينا شبير وشاهين شاهين.