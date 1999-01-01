محافظات الوطن تحيي يوم التراث الفلسطيني

رام الله / سما /

نظمت في عدة محافظات، اليوم الخميس، فعاليات لإحياء يوم التراث الفلسطيني، الذي يصادف السابع من تشرين الأول/ اكتوبر من كل عام.

وحكاية يوم التراث الفلسطيني ترجع للمؤرخ نمر سرحان (مؤلف موسوعة الفلكلور الفلسطيني)، الذي فكر في صيف عام 1966 أن يعد لإذاعة “صوت فلسطين” من القدس برنامجًا عن القرية الفلسطينية بعنوان “قريتي هناك”، يتحدث فيها عن الأغاني الشعبية والموسيقى في القرى الفلسطينية، وبدأ رحلته في البحث والدراسة وجمع الفلكلور الفلسطيني من أغانٍ شعبية، وأهازيج، وتهاليل، وعادات وتقاليد، وألعاب، ومأكولات شعبية، بشكل أكاديمي.

وكان مجلس الوزراء قرر في 14 أيار 1999، بناء على توصية من وزارة الثقافة، بأن يكون يوم السابع من تشرين الأول من كل عام “يوم التراث الفلسطيني”.

الخليل:

افتتح رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الخميس، فعاليات إحياء يوم التراث الفلسطيني، في مقر بلدية الخليل بالبلدة القديمة، بمشاركة ممثلي المؤسسات المحلية وحشد من المواطنين.

وأكدّ أبو سنينة أهمية هذا اليوم الذي يُرسخ الهوية الوطنية، لافتا إلى أنّ كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لسرقة تاريخنا الفلسطيني باءت بالفشل، لأنّ الشعب الفلسطيني متجذر بأرضه ويناضل من أجل الحفاظ على إرثه التاريخي وثقافته وحضارته.

وشدّد على أنّ البلدية نجحت بالتصدي لمحاولات سرقة التاريخ الفلسطيني من خلال إدراج البلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة “اليونسكو” للتراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر، داعيا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الوقوف عند مسؤولياتها في الحفاظ على المعالم التاريخية للحرم الإبراهيمي وحمايته من التغيير الذي كفلته كل المعاهدات الدولية.

من جانبه، أوضح رئيس قسم السياحة والآثار في بلدية الخليل مراد أبو رجب أنّ الفعاليات تتضمن بازارا للأشغال اليدوية والتراثية، والأكلات الشعبية، ومعرضا للحرف التقليدية، إضافة إلى مسار داخل شوارع وأزقة البلدة القديمة وصولا إلى المسجد الإبراهيمي.

قلقيلية:

أحيت مديرية ثقافة قلقيلية برعاية المحافظ رافع رواجبة، اليوم الخميس، يوم التراث الفلسطيني، من خلال فعالية حملت عنوان “الدواوين ودورها في الحفاظ على الحياة الاجتماعية والثقافية”، وذلك في ديوان الحاج زياد اليونس بالمدينة.

وأشار ممثل محافظ قلقيلية خالد نزال لأهمية الثقافة كحامية للهوية الفلسطينية وداعمة لفكرة المقاومة، ومعززة لروح الصمود والنضال أمام كل المحاولات الإسرائيلية الهادفة لطمس الهوية ووضع العراقيل أمام النمو الثقافي والحضاري.

وأضاف ان الشعب الفلسطيني مهما واجهه من تحديات يأبى الخنوع ويواصل مسيرته في العطاء والابداع ليحقق هدفه الاساسي القائم على الحرية والاستقلال.

وبين مدير ثقافة قلقيلية انور ريان ان سبب اختيار الدواوين لكثرتها ولارتباط المواطنين بها، ما جعلها معلما تاريخيا وتراثيا وحضاريا للمدينة يتغنون ويتميزون فيها، وتم اختيار اقدم ديوان بالمدينة ودعوة القائمين عليه للحديث عن تاريخه وفكرته، مؤكدا ان هذه الفعاليات من شأنها ان تسلط الضوء على التراث الفلسطيني وتقوم بحمايته.

وقال رئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري ان مدينة قلقيلية تتميز بكثرة الدواوين فيها، والتي لها دور بارز ومهم في الحفاظ على عادات وتقاليد شعبنا وتماسكه اجتماعيا، متمنيا ان يتم تنظيم اللقاءات الثقافية بين فترة واخرى لتتعرف الأجيال على تاريخها واهميتها في الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي خاصة في ظل التطور التكنولوجي المعاصر.

جنين:

وافتتح محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ، فعاليات يوم التراث الفلسطيني، تحت عنوان “يوم التراث المزين بالكوفية الفلسطينية” في مدرسة بنات عمر بن الخطاب الثانوية بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم واللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين ، بحضور رسمي وشعبي ، ووفد من مدينة أم الفحم داخل أراضي الــــــ 48 .

وفي كلمته، نقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس، وأكد على أهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني والهوية الوطنية وإبقاءه حاضرا وراسخا في عقول أبنائنا الطلبة والافتخار به ليكملوا مسيرة الآباء والأجداد في حمايته رغم محاولات الاحتلال تشويهه و الاستحواذ عليه وأضاف الرجوب : أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية حتى تبييض السجون ، ودعا الى التصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد أبناء شعبنا للنيل من صمودهم وعزيمتهم .

وألقيت عدة كلمات أكدت، على أصالة الموروث الفلسطيني وأهمية حمايته من محاولات التهويد والسرقة ، وهو ضمان وجودنا وبقائنا على هذه الأرض وهو أحد المرتكزات الأساسية لهويتنا الفلسطينية .

وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والتراثية ورفع الاعلام الفلسطينية وصور الأسرى والشهداء، وافتتاح الخيمة التراثية.

نابلس



أحيت مديرية تربية وتعليم جنوب نابلس، مناسبة يوم التراث الفلسطيني من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات الصباحية.

وعُقدت الفعالية المركزية في مدرسة قبلان الثانوية للبنات بجهو من أسرة المدرسة ممثلة بمديرتها والهيئة التدريسية والطالبات ومجلس الأمهات والمجتمع المحلي وإشراف ومتابعة قسم النشاطات الطلابية.

واقيم الحفل برعاية وحضور مدير عام التربية والتعليم المربي نصر أبو كرش، ووفد من المديرية. واعرب ابو كرش عن شكره لأسرة المدرسة وقسم النشاطات على جهودهم في إخراج الحفل بالشكل الذي يتوافق مع المناسبة، ما يشكل امتداداً حقيقياً لتمسك الإنسان الفلسطيني وتجذره على أرضه وارتباطه العملي بتاريخ الآباء والأجداد من خلال الاهتمام بالتراث الفلسطيني الذي يشكل دعامة متينة للبقاء، ورسالة للحفاظ على الوجود من خلال مكونات التراث التي تساهم في صقل شخصية وطابع الإنسان الفلسطيني.

وشهد الحفل مجموعة من الفقرات الفنية التراثية ومعرضاً متنوعاً للتراث والمشغولات اليدوية والحرف والزي الفلسطيني وكل ما يساهم المحافظة على القيم المجتمعية الأصيلة التي يتوارثها الفلسطينيون جيلاً بعد جيل.

رام الله

أحيت مدرسة البطريركية اللاتينية في عين عريك اليوم الخميس، يوم التراث الوطني الفلسطيني من خلال نشاطات تراثية في المدرسة، وارتداء الزي التقليدي الفلسطيني المتمثل بالكوفية و”العقال” و”القمباز” وإحضار أدوات تراثية كانت تستعمل قديماً، بالإضافة للدبكة الشعبية التراثية وأغاني تراثية فلسطينية والعرس التقليدي الفلسطيني، كما كرمت الأب حنا شنتي بعد خدمة للرعية وللمدرسة على مدار نحو ثلاثين عاماً.

وقالت مديرة المدرسة فالنتينا نعمة، “إن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة عمل المدرسة في إحياء المناسبات الوطنية، كون المدرسة الحاضنة الأكبر للأجيال الواعدة، وإعادة البعث للذاكرة الوطنية الفلسطينية رغم محاولات طمسها والاستحواذ عليها من قبل الاحتلال”.