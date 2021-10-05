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وزير الطاقة السعودي: مرضعتي مصرية نوبية من أسوان (فيديو)

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 03:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الطاقة السعودي: مرضعتي مصرية نوبية من أسوان (فيديو)



الرياض/سما/

أدلى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بتصريح غير مألوف عندما تحدث عن جنسية مرضعته خلال مراسم توقيع مشروع الربط الكهربائي بين بلاده ومصر يوم الثلاثاء.

وذكر الوزير أن له ارتباطات كبيرة بالمصريين الذين عاش معهم، مضيفا أن له "مرضعة مصرية نوبية من أسوان".

من جانبه، أشاد وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، بالعلاقات المصرية السعودية، والروابط العميقة بين الشعبين المصري والسعودي، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والسعودية تعد نموذجا للعمل البناء.

ووقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي بينهما، ووفقا لوسائل إعلام فإن كلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار.

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