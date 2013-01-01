صواريخ "لاو" وألغام ورشاشات: تقرير يكشف حجم سرقات الأسلحة في الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

كشف تقرير صحافي، نشر اليوم، الثلاثاء، النقاب، عن حجم الأسلحة والأدوات القتالية التي سُرقت من مستودعات الجيش الإسرائيلي منذ العام 2013 حتى العام 2020، وذلك وسط احتدام النقاش حول قرار الحكومة الإسرائيلية بالزج بعناصر الشاباك والجيش الإسرائيلي إلى البلدات العربية، بذريعة "جمع السلاح غير المرخص".

ووفقا للتقرير الذي أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، فإن الأرقام الواردة والتي تفصل أنواع وكميات الأسلحة المسروقة، لا تنقل الصورة الحقيقية لحجم المسروقات، إذ أن المعطيات الواردة هي معطيات جزئية.

ووفقا للتقرير فإن الجيش الإسرائيلي لم يكن قادرا على جمع بيانات دقيقة حول كمية الأسلحة المسروقة من مستودعاته قبل العام 2013 وخلال العام 2015، إذ أن المعلومات المتعلقة بالمسروقات خلال 2015، منقوصة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصورة التي تنقلها المعطيات المتعلقة بالمسروقات "مروعة وتظهر حجم الأسلحة والمعدات القتالية الموجودة في الأيدي الخطأ"، وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأسلحة والعتاد والآليات التي تسرق سنويا من معسكرات وقواعد الجيش قد تصل إلى نحو 15 مليون دولار.

ويتراوح سعر القطعة الواحدة من السلاح أو المتفجرات والعبوات الناسفة ما بين خمسة إلى عشرة آلاف دولار، علما بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، كان قد وصف عمليات سرقة الأسلحة من قواعد الجيش بأنها "خطيرة للغاية".

قائمة المسروقات المفصلة:

بندقية إم 16 | الحصيلة: 323 قطعة

بندقية إم 4 | الحصيلة: 75

بندقية تافور | الحصيلة: 84

رشاشات (نيغيف، ماغ وغيرها) | الحصيلة: 32

مسدس غلوك | الحصيلة: 13

قاذف البندقية | الحصيلة: 82

قنابل يدوية | الحصيلة: 527

صواريخ لاو | الحصيلة: 47

قنابل مقذوفة | الحصيلة: 37

"لباناة حبلاة" (العبوة الناسفة الأكثر استخداما في الجيش الإسرائيلي) | الحصيلة: 65

عبوات ناسفة | الحصيلة: 321

أعيرة نارية من عيار 5.56 ملم | الحصيلة: 35 صندوقا، 71 مخزن سلاح، 152,476 عيار ناري

أعيرة نارية من عيار 7.62 ملم | الحصيلة: 10,308 عيار ناري

مسدس يريحو | الحصيلة: 3

مسدس SIG-Sauer | الحصيلة: 3

ألغام | الحصيلة: 2

قنابل إنارة | الحصيلة: 12

صاروخ MATADOR (صاروخ يطلق من الكتف ضد المباني والتحصينات) | الحصيلة: 1