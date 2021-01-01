رئيسة كتلة "ميرتس" تكشف عن محادثة سرية دارت بين شاكيد وروتمان

القدس المحتلة / سما /

كشفت عضو الكنيست ورئيسة كتلة ميرتس، ميخال روزين، اليوم الأحد، صورة شاشة لمحادثة في واتسآب، جاء فيها أن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، توجهت إلى عضو الكنيست سيمحا روتمان، من كتلة الصهيونية الدينية، من أجل أن يؤجل لشهر التصويت على تعديل يطرحه على قانون الهجرة، من أجل التوصل غلى تفاهمات بشأنها وبعد ذلك طرحه للتصويت.



وكتبت روزين في تغريده لها على "تويتر" أنه "على ما يبدو هناك جهات في الائتلاف ترغب جدًا بانتخابات قريبة". ونقلت " يديعوت أحرونوت" عن روزين قولها خلال محادثات إن "هل تخطط شاكيد للمصادقة على قانون الهجرة مع المعارضة؟ هذا لن يحدث".



ويسود غضب في ميرتس إثر شعور بأن شاكيد تحاول بشكل متعمد إفشال خطة بشأن قانون المواطنة، تم الاتفاق عليها في دورة الكنيست السابقة، وبعد إسقاط بند لم الشمل، بأصوات أحزاب اليمين في المعارضة والقائمة المشتركة، في آب/أغسطس الماضي.



ويقضي قانون الهجرة الذي يطرحه روتمان أن تتلاءم سياسة الهجرة الإسرائيلية مع مقولة أن "إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي"، وأن ينعكس ذلك في أي إجراءات هجرة إلى إسرائيل، سواء من خلال لم شمل أو طرد أجانب.



وتصاعد مؤخرًا التوتر داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين حزبي ميرتس و"يمينا".