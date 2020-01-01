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تقدير إسرائيلي: الطائرات الانتحارية عنوان المواجهة المقبلة مع حماس وحزب الله

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقدير إسرائيلي: الطائرات الانتحارية عنوان المواجهة المقبلة مع حماس وحزب الله



القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء عن وجود خشية إسرائيلية من الطائرات الانتحارية بدون طيار والتي قد تستهدف بها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أو حزب الله اللبناني أهدافاً إسرائيلياً.

ونقلت القناة عن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تقديراتها التي تشير إلى أنه في المواجهات القادمة على الحدود الشمالية أو على حدود غــــزة سترسل حمـاس وحزب الله طائرات بدون طيار انتحارية نحو البلاد.

وبحسب المنظومة فإن هذه الطائرات تحمل متفجرات ولها القدرة على ضرب الأهداف بدقة، مشيرة إلى أن حمـاس وحزب الله تحاولان الحصول على مثل هذه الأنظمة، وتكتسبان المعرفة من إيـران التي لا تقوم بتهريبها ولكنها تمنحهم المعرفة عن بعد للإنتاج المحلي.

وزعمت القناة العبرية أن الهجمات التي تقوم بها "إسرائيل"، في المنطقة عبر القصف الجوي تهدف إلى إضعاف هذه القدرات الجديدة.

#حركة حماس #حزب الله #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة #لبنان #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #الطائرات المسيرة

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