  1. الرئيسية
  2. الصحة

ألمانيا تحقق تقدما في علاج الأورام

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تحقق تقدما في علاج الأورام



وكالات / سما /

خلال العلاج الكيميائي قد تدخل بعض الخلايا السرطانية في "حالة سبات"، مما يسمح للأورام بالنمو من جديد. غير أن باحثين من مستشفى كولونيا الجامعي في ألمانيا توصلوا إلى علاج يستهدف هذه الخلايا بالذات.

وأظهرت دراسات -أجريت في السنوات الأخيرة- أن العديد من المرضى يطورون مقاومة ذاتية للأدوية في أثناء العلاج، وهذا ما يسمح للأورام بالبدء في النمو من جديد، وفقا لتقرير نشرته دويتشه فيله

وفي دراسة حديثة نُشرت نتائجها يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري على الموقع الإلكتروني لجامعة كولونيا، توصل باحثون إلى أن من أسباب عودة ظهور السرطان بشكل مفاجئ لدى بعض المرضى، هو أن بعض الخلايا السرطانية لا تموت بشكل تام، بل تدخل في ما يسمى "حالة سبات".

ويوضح الطبيب الألماني المشرف على الدراسة يوهانس بريغلمان "لقد تمكنا من إثبات أنه بدلا من موتها، يمكن للخلايا السرطانية بعد العلاج أيضا الدخول في حالة سبات. وبعض الخلايا السرطانية يمكنها النجاة من العلاج في هذه الحالة، مما يؤدي لاحقا إلى انتكاسة لدى المريض".

منع تطور أورام جديدة

رغم أن هذا لا يبدو إيجابيا، إلا أنه وفر نقطة انطلاق جديدة ساعدت الباحثين في تطوير علاجات أكثر فعالية للقضاء على الخلايا السرطانية التي تدخل في "حالة سبات" ومنع تطورها إلى أورام من جديد.

ووجد الباحثون -من مستشفى جامعة كولونيا- أنه يمكن تطوير علاج يستهدف الخلايا السرطانية التي تدخل في "حالة سبات"، عن طريق تنشيط الجهاز المناعي الفطري للخلايا، ويمكن حينها للجهاز المناعي في أجسام المرضى التفاعل بشكل أفضل مع الخلايا السرطانية ومقاومتها بشكل فعال.

غير أن هذا وحده لا يكفي لإثارة مثل هذه الاستجابة المناعية القوية في الجسم، بحيث يتم القضاء على جميع الخلايا السرطانية النشطة وغير النشطة، كما توضح كارينا لورينتس، الباحثة المشاركة في الدراسة.

لكن الأمر يبدو مختلفا عندما يتم دمج أدوية السرطان المستهدفة مع ما يسمى "المستقبلات الغشائية والخلوية للمناعة الفطرية" (RIG-I)، التي يمكنها استهداف الخلايا السرطانية التي تدخل في "حالة سبات" والقضاء عليها بشكل خاص، كما اكتشف الباحثون في كولونيا.

نقاط هجوم جديدة

ويوضح الأستاذ الجامعي، مارتن سوس، المشارك في الدراسة "باختصار، بدلا من موتها، يمكن للخلايا السرطانية أيضا أن تدخل في حالة سبات مع علاجات السرطان المستهدفة، التي تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة بعد العلاج، ولكنها تخلق نقاط هجوم جديدة".

ويضيف "عن طريق التحليل الجزيئي لهذه الحالة، طورنا نهجا علاجيا جديدا نجمع فيه بين أدوية السرطان المستهدفة والعلاج المناعي المناسب، وبالتالي تحسين الاستجابة العلاجية. سيتعين على الدراسات السريرية المستقبلية أن توضح إلى أي مدى يمكن أن تتطور هذه العلاجات المركبة الجديدة في تحسين فرص بقاء المرضى على قيد الحياة".

#ألمانيا #الأورام #علاج #الخلايا

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة : موجة كورونا الثالثة في ذروتها ونتوقع موجة جديدة في هذا الموعد ..

"واللا" العبري: فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات جيش الاحتلال قرب بدو

في تصريح صادم .. الصحة العالمية: أستعدوا للجائحة القادمة

داخلية غزة تنشر كشف جديد.. وتعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

شاهد ..مفتي مصر السابق : النبي محمد من مواليد برج الحمل

حزب الله يشيد بـ "يقظة" المقاومين الفلسطينيين وبرفض العراقيين للتطبيع

أولمرت: "إسرائيل" لا تملك القدرة العسكرية التقليدية لضرب المشروع النووي الإيراني

الأخبار الرئيسية

u

يديعوت في تقرير مطول .. السنوار ورفاقه يشكلون تحديًا كبيرًا لإسرائيل

حماس : الضفة الغربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

17 وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ في فلسطين

التعليم بغزة تعلن تغيير موعد بدء الفترة الصباحية بالمدارس

قوات الاحتلال تصيب شابين في اقتحام بلدة قباطية وتشنّ حملة اعتقالات بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية