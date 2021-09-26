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بالصور.. الجهاد الاسلامي تزف الشهيد أسامة صبح الذي استشهد في محافظة جنين

الأحد 26 سبتمبر 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. الجهاد الاسلامي تزف الشهيد أسامة صبح الذي استشهد في محافظة جنين



رام الله / سما /

زفت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، شهيدها المجاهد أسامة ياسر صبح، الذي ارتقى ماجدا مجاهدا مقبلا غير مدبر على ارض برقين البطولة والجهاد.

وقالت الحركة في بيان : " اننا لنعاهد شعبنا وامتنا ان نبقى على عهد الجهاد والمقاومة مهما حيينا"، داعية فصائل العمل الوطني والاسلامي للسير قدما مع سرايا القدس في هذه المرحلة الصعبة في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم.

نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين

تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري الضارب سرايا القدس

شهيدها المجاهد اسامة ياسر صبح

الذي ارتقى ماجدا مجاهدا مقبلا غير مدبر على ارض برقين البطولة والجهاد

واننا لنعاهد شعبنا وامتنا ان نبقى على عهد الجهاد والمقاومة مهما حيينا

وندعو باقي فصائل العمل الوطني والاسلامي الى السير قدما مع سرايا القدس في هذه المرحلة الصعبة في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم ..

وانه لجهاد نصر او استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين-برقين

#الجهاد الاسلامي #الضفة #شهداء #الاحتلال #اسامة ياسر صبح
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