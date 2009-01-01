بنزيما يهزم ميسي ورونالدو في "الليغا"

وكالات / سما /

واصل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد تألقه خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في الوصول للهدف رقم 200 له في الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما الهدفين الأول والخامس في فوز ريال مدريد (6-1) على ريال مايوركا في "الليغا" الأربعاء ليصل إلى 8 أهداف هذا الموسم، ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وبالهدف الثامن، أكمل اللاعب الفرنسي المئوية الثانية له في "الليغا" مع ريال مدريد، منذ انتقاله للفريق في 2009 من أولمبيك ليون الفرنسي.

وأصبح بنزيما بفضل هذين الهدفين أيضا، عاشر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 200 هدفا أو أكثر

ويعتبر موسمي 2015-2016 و2020-2021 هما الأفضل لبنزيما في تاريخه بـ"الليغا" بـ24 و23 هدفاً على التوالي.

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أوبتا" المتخصص في إحصاءات اللاعبين, أن بنزيما تفوق على الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي بسبب الهدف رقم 200.

ووصل بنزيما إلى 15 مساهمة تهديفية بعد 6 جولات فقط من عمر موسم واحد للدوري الإسباني، في إنجاز لم يحدث من قبل في "الليغا" خلال الألفية الحالية.

وبشكل عام، وصل الريال متصدر "الليغا" إلى 21 هدفا في أول 6 جولات وهو أفضل رصيد للفريق في تلك المرحلة منذ موسم 1987-1988 حين سجل 26 هدفا في نفس العدد من المباريات.