محافظة سلفيت تلتقي وكيل النيابة العامة ومدير دائرة سلفيت الانتخابية

سلفيت /سما/

استقبل نائب محافظ سلفيت محمود صالح في دار المحافظة اليوم، رئيس النيابة الجديد خليل سلامه ووكيل النيابة سهيل بركات ، واطلع على سير العمل وتم مناقشة العديد من القضايا المستجدة، بحضور مدير مديرية الامن الوقائي العميد سامر ربيع وعدد من مدراء الدوائر المختصة بالمحافظة.

ومن جانب آخر التقى صالح مدير دائرة سلفيت الانتخابية ماهر محمود ، واطلع على سير التحضيرات والاستعدادات الجارية لانتخابات الهيئات المحلية التي تشملها المرحلة الأولى من انتخابات المجالس القروية و البلدية المصنفة "ج" في المحافظة.

ومن الجدير بالذكر ان لجنة الانتخابات المركزية اعلنت سابقا جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021 (المرحلة الأولى)، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/9/2021 والذي يقضي بعقد المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 11 كانون أول المقبل لهذا العام .