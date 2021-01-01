اليهود يبدأون باحتفالات وطقوس عيد العرش

القدس المحتلة /سما/

يحتفل أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر، اليوم الاثنين، وعلى مدى الأيام السبعة المقبلة بعيد المظلة (سوكوت) المعروف أيضاً بـ (عيد العرش).



وأقيمت خارج العديد من المنازل مظال تذكاراً لتلك التي سكنها بني إسرائيل خلال تجوالهم في تيه سيناء طوال أربعين سنة بعد خروجهم من مصر الفرعونية بقيادة نبي الله موسى عليه السلام وهم في طريقهم الى أرض فلسطين.



ولعيد المظلة طابع زراعي أيضًا إذ أنه يحل في موسم جني الغلال وجمع المحاصيل من الكروم والحقول والمعاصر.



إلى ذلك، تنتشر الشرطة الإسرائيلية اليوم بشكل مكثف في جميع انحاء البلاد بمناسبة حلول العيد خوفًا من أي أعمال انتقامية.