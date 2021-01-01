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يديعوت: الإسرائيليون يعارضون تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لهذا السبب..

السبت 18 سبتمبر 2021 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: الإسرائيليون يعارضون تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لهذا السبب..



القدس المحتلة / سما /

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الكثير من الإسرائيليين يعارضون تلقي الجرعة الثالثة من التطعيم ضد كورونا بعد قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وعارضت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، مساء الجمعة، بأغلبية ساحقة، اقتراح إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لعامة السكان من الذين تتجاوز أعمارهم 16 عامًا.

وصوّتت الأغلبية على الرفض على أساس عدم وجود بيانات كافية، لكنها أوصت بالإجماع بجرعة معزِّزة لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، وللمعرضين أن يُصابوا بحالات خطيرة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أنّه "لا يزال من غير الواضح ما إذا سيكون له تأثير على قرار الحكومة (الإسرائيلية) بسحب ’الشارة الخضراء’ لأولئك الذين تم تطعيمهم منذ أكثر من ستة أشهر بالجرعة الثانية".

وأضافت الصحيفة أنه "من غير المستبعد أن يتم طرح القضية للمناقشة القضائية".

#يديعوت احرونوت

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