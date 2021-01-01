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شاهد :الصور الأولى لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون للهروب من سجن جلبوع..

السبت 18 سبتمبر 2021 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد :الصور الأولى لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون للهروب من سجن جلبوع..



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة "كان" العبرية النقاب عن بعض الأدوات التي استخدمها الأسرى الفلسطينيين الستة في حفر نفق جلبوع قبل أسابيع.

وبحسب ما نشرته القناة أظهرت الصورة استخدام الأسرى لقلم لا يتجاوز 15سم ملحق به قطعة معدنية، ورأس علّاقة، بالإضافة لآلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية.

وكان الاسرى الستة نجحوا بانتزاع حريتهم من خلال حفرهم نفقاً امتد من داخل غرفة زنزانتهم وصولاً للحقول خارج أسوار السجن، فيما اعيد اعتقال أربعة منهم وبقي مناضل انفيعات وايهم كممجي حرين.

وكان الاسير محمود العارضة اعلن الجمعة انه من خطط لعملية الهروب وقال ان” فتحة الخروج من النفق داخل الغرفة نفذتها لوحدي وقد استخدمت بذلك برغيا حديديا كنت قد وجدته، وكان البرغي متينا الى حد اختراق الحديد “، موضحاً انه كان بحوزته ايضا قطعة معدنية من احدى الخزائن في الغرفة ساعدته في قص الصاج الذي يغطي حفرة المجاري.

وذكر العارضة ،أنه بعد انجاز الفتحة بدأوا بحفر النفق بأدوات صلبة كانت بحوزتهم، واشترك في الحفر المحرر مناضل انفيعات بشكل كبير، ومحمد العارضة ويعقوب قادري وايهم كممجي، ومما ساعدهم أيضا هو مواد البناء التي تركت بعد بناء السجن من قضبان حديد وادوات صلبة وحبال وهذا ما اراحهم في عملية استكمال حفر النفق”.

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