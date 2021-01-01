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النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث سير

الجمعة 17 سبتمبر 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث سير



القدس المحتلة /سما/

 لقي شاب مصرعه، وأُصيب 3 أشخاص آخرين بجراح متفاوتة، جرّاء حادث طرق وقع مساء اليوم الجمعة، بالقرب من عرعرة النقب.

وجاء في التّفاصيل أنّ شخصين تعرّضا لإصابتين حرجتين، جراء الحادث، فيما أُصيب ثالث بجراح خطيرة، أما رابعهم، فقد تعرّض لإصابات وُصفت بالمتوسطة، ولاحقا أُعلن عن مصرع أحد المصابين بحالة حرجة، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاما.

ووقع الحادث على شارع رقم 80، بالقرب من عرعرة النقب، ووصلت إلى المكان طواقم طبية، قدّمت الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، حيث أقّرت وفاة أحد المصابين.

ونقلت الطواقم، المصابين الآخرين إلى مشفى “سوروكا” في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وبحسب بيان صدر عن الطاقم الطبي، فإنّ من بين المصابين الثلاثة، شابين يبلغان من عمريهما 20 عاما كذلك، يعانيان من إصابتين خطيرتين، وأما الآخر فيبلغ من العمر 44 عاما، ونُقِل للمشفى وهو واعٍ، وحالته متوسّطة ومستقرة، وقد أُصيب في الأطراف وفي ظهره كذلك.

#اصابات #حادث سير

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