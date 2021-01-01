موقع اسرائيلي: تكلفة البحث عن الأسرى فاقت الـ 100 مليون شيكل

القدس المحتلة / سما /

​ كشف موقع mako الإقتصادي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تكلفة البحث عن الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، بداية الشهر الحالي.



وبحسب الموقع، فإن عملية البحث التي شارك فيها آلاف الجنود وعناصر الشرطة، بلغت تكلفتها مائة مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار أمريكي).



وأضاف الموقع، نقلاً عن مصدر شرطي، أن تكلفة كل يوم من البحث عن الأسيرين الطليقين تبلغ ما بين 10 إلى 20 مليون شيكل.



وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال، أربعة أسرى من الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، بداية الشهر الحالي.



وأطلقت أجهزة أمن الاحتلال، عملية البحث بعد اكتشاف فرار الأسرى بساعات، شارك فيها آلاف الجنود والعناصر الشرطية، في عملية وصفت بالأكبر في تاريخ الاحتلال.