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ماء جوز الهند من المشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن الطبيعية التي تساعد في ترطيب الجسم، ويختلف ماء جوز الهند، وهو السائل الصافي الموجود داخل ثمرة جوز الهند، عن حليب جوز الهند، الذي يجمع بين ماء جوز الهند وجوز الهند المبشور، حيث أن ماء جوز الهند له نكهة حلوة قليلاً وقليلة السكر والسعرات الحرارية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد ماء جوز الهند لصحتك، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

يحتوي ماء جوز الهند أيضًا على معادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، وكلها تساعد على تعويض العناصر الغذائية المفقودة، وهذا يعني أنه من الجيد شربه بعد ممارسة الرياضة أو أثناء الإصابة بالأمراض لترطيب الجسم على الرغم من أنه قد لا يكون أفضل من الماء.

هناك أيضًا دليل في الدراسات الحديثة، على أنه عند وضعه مباشرة على بشرتك، يمكن أن يساعد ماء جوز الهند في محاربة حب الشباب.

فوائد شرب ماء جوز الهند

يمكن أن يكون شرب ماء جوز الهند جزءًا من نظام غذائي صحي لأنه يساعدك على البقاء رطبًا بينما يكون منخفضًا في السعرات الحرارية وخاليًا من الدهون والكوليسترول.

يساعد في الترطيب

ماء جوز الهند منخفض في السعرات الحرارية والكربوهيدرات تلعب معادن البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم دورًا رئيسيًا في مساعدة ماء جوز الهند في ترطيب الجسم، وتشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في الترطيب بعد ممارسة الرياضة على وجه التحديد.

يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم

لا يحصل معظم الناس على ما يكفي من البوتاسيوم في نظامهم الغذائي يساعد البوتاسيوم على إزالة الصوديوم الزائد من الجسم عن طريق البول، لذا يمكن أن يساعد ماء جوز الهند في خفض ضغط الدم.

تشير الأبحاث الأولية إلى أن ماء جوز الهند قد يخفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم ومع ذلك ، إذا كنت تتناول أدوية لضغط الدم ، فقد يكون من الأفضل تجنب ماء جوز الهند لأنه قد يخفضه كثيرًا من الأفضل مناقشة هذا الأمر مع طبيبك.

يوصى أيضًا بعدم شرب ماء جوز الهند قبل أسبوعين من إجراء أي عملية جراحية لأنه يمكن أن يؤثر على ضغط الدم بسبب ارتفاع مستويات البوتاسيوم فيه.

منخفض في السعرات الحرارية

يمكن أن تحتوي عصائر الفاكهة الأخرى على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية والكربوهيدرات لكن ماء جوز الهند منخفض في السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يحبون المشروبات الحلوة.

إنه يحتوي على حوالي 40 إلى 60 سعرًا حراريًا في 230 جرام من ماء جوز الهند، إذا كنت تستمتع بالطعم، فيمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي."

خالي من الدهون والكوليسترول

ماء جوز الهند يحتوى على 94٪ ماء وهو خالي من الدهون والكوليسترول.

منع حصوات الكلى

وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، فإن البقاء رطبًا هو مفتاح الوقاية من حصوات الكلى، إن شرب ماء جوز الهند ، كجزء من نظام غذائي متوازن ، يمكن أن يساعد في تنظيف جسمك وتطهيره.

أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن ماء جوز الهند يزيد من إزالة البوتاسيوم والكلوريد والسيترات في البول.

بشرة أكثر صحة

تشير دراسة أولية إلى أن ماء جوز الهند قد يساعد أيضًا في مكافحة حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للميكروبات. تظهر الأبحاث أيضًا أن استهلاك ماء جوز الهند قد يساعد نظامك المضاد للأكسدة عن طريق تحييد آثار الجذور الحرة.