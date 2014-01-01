أفضل تطبيقات تحرير الفيديو لصناع محتوى يوتيوب

وكالات / سما /

تساعدك مقاطع الفيديو التي تم تحريرها باحترافية في جذب انتباه جمهورك وتعزيز قناتك في منصة يوتيوب. وسواء كنت تستخدم حاسب أو هاتف ذكي في عمليات تحرير الفيديو، فإن هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في نقل المحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي.

أفضل تطبيقات تحرير الفيديو لمنصة يوتيوب



تطبيق HitFilm Express

يعتبر من أفضل تطبيقات تحرير الفيديو المجانية من فئة الكل في واحد عبر الحواسيب. بالإضافة إلى ذلك يحتوي على العديد من التأثيرات التي يصل عددها إلى 400.

ويدعم التطبيق تحرير المقاطع بزاوية 360 درجة مع دعم دقة 4K وصوت Dolby AC3. وهناك أداة بحث مدمجة يمكنك استخدامها للعثور بسرعة على الميزة التي تحتاجها.



علاوة على ذلك تشمل الميزات الأخرى منتقي الألوان لضبط الألوان بشكل انتقائي. وتتبع الحركة لتوفير الوقت. ومثبت تلقائي لجعل اللقطات المهتزة تبدو سلسة.

تطبيق Blender

يعد أحد أفضل تطبيقات تحرير مقاطع فيديو يوتيوب بالإضافة إلى إمكانية استخدامه للمشاريع الأكثر تقدمًا مثل إنشاء الرسوم المتحركة.



بالإضافة إلى ذلك يحتوي التطبيق على ميزات احترافية لعمليات التحرير الاحترافية. ويتضمن مكتبة كبيرة من المؤثرات المرئية التي يمكنك استخدامها لتحسين مقاطع الفيديو.



تطبيق Lightworks

يدعم التطبيق تصدير مقاطع الفيديو بالعديد من التنسيقات وبدقة تصل إلى 4K. كماا يتيح خيار لتعديل أذونات التحرير للمستخدمين المختلفين. علاوة على ذلك يوفر ملفات موسيقية دون حقوق ملكية لاستخدامها في مقاطع الفيديو.



تطبيق FilmoraGo

يأتي التطبيق بإصدار للهواتف المحمولة والحواسيب. ويحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات. ويمكنك استخدام إصدار الهاتف لتقسيم اللقطات وقص المقاطع وإضافة الانتقالات. كما يمكنك إضافة النص والعناوين والتحكم في سرعة المقطع وإضافة المرشحات والملصقات.



تطبيق KineMaster

يحتوي التطبيق على العديد من الميزات مثل خلط الصوت وتعديلات الألوان الدقيقة. علاوة على ذلك هناك إمكانية إضافة طبقات متعددة من مقاطع الفيديو والنصوص والتأثيرات والمؤثرات الصوتية أو تسجيل صوتك والتحكم في السرعة ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.