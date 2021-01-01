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معبر طابا يعود إلى العمل بشكل كامل وبدون قيود

الإثنين 13 سبتمبر 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
معبر طابا يعود إلى العمل بشكل كامل وبدون قيود



القدس المحتلة / سما /

يعود معبر طابا إلى العمل بشكل كامل اليوم، الإثنين، من دون قيود على عدد الأشخاص الذين سيمرون فيه، كما سيتم زيادة ساعات عمل المعبر، وفقا لبيان صادر عن وزارة المواصلات الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، أوعزت للمديرة العامة للوزارة وسلطة المطارات من أجل وضع حل للطلب المرتفع على تصاريخ الدخول إلى سيناء إثر القيود التي تم فرضها في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن وزارة المواصلات ستلائم العمل في معبر طابا لإعادة فتحه بشكل كامل، بحيث ستتم زيادة القوى العاملة في المعبر الذي سيكون مفتوحا ومن دون قيود.

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب خطوات نُفذت في الأشهر الاخيرة بهدف إنجاع وتحسين نشاط المعبر، مثل زيادة حجم تصاريح العبور وتقصير فترة المعاملات واجتثاث ظاهرة التجارة بالتصاريح.

وفي غضون ذلك، ستبدأ شركة الطيران الوطنية المصرية "إيجيبت إير" بتسيير خط رحلات جوية تجارية بين القاهرة وتل ابيب، بداية تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وستسيّر الشركة أربع رحلات جوية أسبوعيا.

وتسيّر هذه الرحلات حتى الآن شركة "إير سيناي" التابعة لشركة "إيجيبت إير". لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن أهمية تسيير رحلات "إيجيبت إير" تكمن في أنها تحمل رموز مصر وعلمها.

#معبر طابا #اسرائيل #سيناء المصرية #مصر

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