مشعل يهنئ القيادة اللبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة

الدوحة /سما/

أجرى رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل اتصالات هاتفية مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مهنئاً بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتمنى مشعل خلال اتصاله النجاح لأعمال الحكومة اللبنانية، والخروج من الأزمات التي يمر بها لبنان وشعبه بما يحقق له الاستقرار والازدهار.

ودعا رئيس الحركة الرؤساء الثلاثة إلى العناية باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وتخفيف معاناتهم، إلى حين عودتهم إلى ديارهم في فلسطين، مؤكداً أن اللاجئين الفلسطينيين لن يكونوا إلا عوناً وسنداً للبنان الشقيق، ولكل البلاد التي لجؤوا إليها.