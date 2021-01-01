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مشعل يهنئ القيادة اللبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة

السبت 11 سبتمبر 2021 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل يهنئ القيادة اللبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة



الدوحة /سما/

أجرى رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل اتصالات هاتفية مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مهنئاً بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتمنى مشعل خلال اتصاله النجاح لأعمال الحكومة اللبنانية، والخروج من الأزمات التي يمر بها لبنان وشعبه بما يحقق له الاستقرار والازدهار.

ودعا رئيس الحركة الرؤساء الثلاثة إلى العناية باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وتخفيف معاناتهم، إلى حين عودتهم إلى ديارهم في فلسطين، مؤكداً أن اللاجئين الفلسطينيين لن يكونوا إلا عوناً وسنداً للبنان الشقيق، ولكل البلاد التي لجؤوا إليها.

#حركة حماس #خالد مشعل #لبنان #تشكيل حكومة لبنانية

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