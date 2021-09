“العربية الأمريكية” تفوز بأفضل بحث علمي في المؤتمر الفلسطيني الدولي للطب المخبري

جنين / سما /

حصلت الجامعة العربية الأمريكية على المستوى الأول في “جائزة رشماوي – عميد الطب المخبري” كأفضل بحث علمي مقدم في المؤتمر الفلسطيني الدولي الحادي عشر للطب المخبري، والذي عقد في مبنى الهلال الأحمر في مدينة رام الله.

وكان المؤتمر قد عقد بتقنية زووم، واقتصر الحضور الوجاهي على مجلس نقابة الطب المخبري، واللجنة العلمية التي ناقشت المحاضرين وقيمت أبحاثهم.

وكان رئيس المؤتمر الدكتور أسامة النجار نقيب الطب المخبري، وخلال المؤتمر، قد أعلن عن جوائز المؤتمر الفلسطيني الحادي عشر للطب المخبري، وهي جائزة رشماوي والتي قسمت إلى ثلاث مستويات.

وقد حصلت الجامعة العربية الأمريكية على المستوى الأول في البحث الذي قدمته الدكتورة نوار قطب وزملاءها وكان بعنوان “genomic epidemiology of the first epidemic wave of sever acute respiratory syndrome coronavirus 2 (sar-cov-2) in Palestine”.

بينما في المستوى الثاني فازت به الدكتورة داليا أبو هلال من جامعة القدس عن بحثها المقدم للمؤتمر بعنوان ” microsatellite instability and mismatch repair genes variation testing for the identification of lynch syndrome among Palestinian colorectal cancer patients”.

وفي المستوى الثالث فازت به الدكتورة هدير أبو وردة من الجامعة الإسلامية في غزة عن بحثها المقدم بعنوان ” investigating aneuploidy – inducing effect of nemacur, rogor, and dursban in human peripheral blood lymphocyte cultures”.

بالإضافة إلى جائزة أفضل ملصق علمي تم منحها للباحثة الدكتورة حنين نور بعنوان، “hematology finding and abnormalities among patient with covid-19 admitted to al ahli hospital in hebron government Palestine”.

وفي سياق آخر، بارك رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبوزهري فوز الدكتورة نوار قطب بالجائزة، مؤكدا على أن الجامعة تسعى دائما إلى تطوير البحث العلمي والاهتمام به ودعمه وتشجيع الأكاديميين والطلبة، وهذا الأمر من الأهداف التي قامت عليها الجامعة.