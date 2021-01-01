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“المحاسبة والتدقيق” برنامج ماجستير جديد تطرحه جامعة بيرزيت

السبت 04 سبتمبر 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
“المحاسبة والتدقيق” برنامج ماجستير جديد تطرحه جامعة بيرزيت



رام الله /سما/

حصلت جامعة بيرزيت على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج ماجستير جديد في المحاسبة والتدقيق، سيبدأ التدريس به مع انطلاق العام الأكاديمي القادم 2021-2022، الأسبوع القادم.

ويسعى البرنامج الذي تحتضنه كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت إلى التميز في التعليم المحاسبي من خلال التعلم والبحث العلمي عالي الجودة، عبر تزويد المشاركين في البرنامج بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجال المحاسبة والتدقيق، لتحقيق احتياجات سوق العمل المحلي والعربي.

ويرى مدير برنامج ماجستير المحاسبة والتدقيق يوسف حسان أن البرنامج يهدف إلى تطوير البحث العلمي والتفكير النقدي في مجالي المحاسبة والتدقيق في ضوء المستجدات المحلية والعالمية ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية وتحديثاتها، واقتراح حلول علمية للمشاكل التي يواجهها القطاع العام والخاص، إضافة إلى التركيز على الجوانب المهنية والاخلاقية لمهنتي المحاسبة والتدقيق.

وبيّن د. حسان أن البرنامج سيسعى إلى تأهيل الملتحقين بالبرنامج لاجتياز امتحانات التأهيل المهني في المحاسبة والتدقيق المحلية والعالمية وللعمل في المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وسيعمل البرنامج على تعزيز الشراكات وإبرام الاتفاقيات مع أهم المؤسسات الفاعلة في مجال المحاسبة والتدقيق في فلسطين من أجل زيادة فرص تدريب وتوظيف الخريجين.

يتكون البرنامج من 36 ساعة معتمدة بواقع 21 ساعة مساقات إجبارية، و9ساعات مساقات اختيارية، ويقوم الطلبة في السنة الأخيرة من البرنامج بكتابة أطروحة الماجستير أو التسجيل لحلقتي بحث بواقع 6 ساعات معتمدة.

#جامعة بيرزيت

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