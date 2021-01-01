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الرئاسة المصرية: بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة خلال أيام

السبت 04 سبتمبر 2021 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة المصرية: بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة خلال أيام



القاهرة/سما/

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أعمال التشييد والبناء بقطاع غزة ستبدأ خلال الأيام القادمة ضمن جهود إعادة إعمار القطاع، في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء لرفع آثار التدمير في القطاع.

وأضاف المتحدث في تصريح، مساء يوم الجمعة لـ "راديو مصر، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت بالقاهرة، تناولت جهود إعادة الإعمار بغزة، وجاءت استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث، مشيرا إلى مناقشتها كذلك العمل على تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتهدئة الشاملة في القدس والضفة ووقف كل الأعمال العدائية ووقف الاستيطان.

وذكر أن القمة أعادت التأكيد على ثبات الموقف المصري الأردني تجاه دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت حل الدولتين والعودة لحدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة فلسطين وعودة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى دعوة المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى فتح أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الجديدة في إسرائيل.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تواصل الاتصالات بين مصر والأردن وفلسطين على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية؛ لبلورة صيغة محددة يتم تفعيلها خلال الفترة القادمة.

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