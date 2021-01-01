انتخاب هئية إدارية جديدة للمجلس الأكاديمي الفلسطيني

رام الله/سما/

انتخبت الهيئة العامة للمجلس الأكاديمي الفلسطيني المؤلفة من للأعضاء المسددين اشتراكاتهم. في جو ديمقراطي. هيئة إدارية جديدة للمجلس الأكاديمي في اجتماع عُقد في مقر جمعية الهلال الأحمر.. وتم توزيع المهام والمسؤوليات الإدارية على النحو التالي:

د. سعيد عياد رئيسا

د. جمال حسين نائبا للرئيس

د. محمد المصري أمينا للسر

د. هشام شكوكاني أمينا للصندوق

د. سعاد العبد اللجنة التقنية والفنية

د. فواز عقل اللجنة الأكاديمية

د. رفيق الجعبري لجنة العلاقات الخارجية

د. رمزي القواسمي لجنة العضوية.

د. هشام شناعة اللجنة العلمية

د. وفاء مسعود لجنة التطوير والمنح.

د. محمد الأعرج لجنة الداخلية.

د. إياد دلبح اللجنة الإعلامية.

د. فؤاد بنورة عضوا.

. د. مروان علاونة عضوا

د. محمد عمارنة عضوا.

وكان المجلس ناقش التقريرين الإداري والمالي وبعد التصويت وافقت الهيئة العامة على التقريرين. ثم قدمت الهيئة الإدارية السابقة استقالتها ومن ثم جرى انتخاب هيئة لإدارة المؤتمر الانتخابي مؤلفة من د. مهيب أبو لوحة رئيسا ود. عماد فشافسة نائبا ود. فائدة اقطيط. مقررة. وبعد انسحاب ثلاثة مرشحين من أصل ثمانية عشر

مرشحا فاز خمسة عشر مرشحا بالتزكية. وبعد ذلك جرى انتخاب رئيس الهيئة الإدارية ونائب الرئيس ومسؤولي اللجان بالاقتراع السري فترشح للرئاسة أربعة ولأمانة السر اثنان ولأمانة الصندوق اثنان. وتم التوافق على باقي لجان المجلس.