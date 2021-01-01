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غرفة تجارة وصناعة غزة تستلم دفعة جديدة من تصاريح التجار

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرفة تجارة وصناعة غزة تستلم دفعة جديدة من تصاريح التجار



غزة /سما/

أعلنت غرفة وتجارة وصناعة محافظة غزة، مساء يوم الثلاثاء، عن استلامها دفعة جديدة من تصاريح التجار الذين تقدموا بطلبات تجديد لتصاريحهم، من وزارة الشؤون المدنية بغزة.

وأكدت الغرفة التجارية في تصريح لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن إجمالي التصاريح المستلمة 404 تصاريح، تم فرزهم حسب الغرف التجارية على النحو التالي:

غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة 65، غرفة تجارة وصناعة محافظة الشمال 117، غرفة تجارة وصناعة محافظة الوسطى 102، غرفة تجارة وصناعة محافظة خانيونس 106، غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح 14.

#غرفة تجارة غزة #تصاريح عمل

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