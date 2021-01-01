غرفة تجارة وصناعة غزة تستلم دفعة جديدة من تصاريح التجار

غزة /سما/

أعلنت غرفة وتجارة وصناعة محافظة غزة، مساء يوم الثلاثاء، عن استلامها دفعة جديدة من تصاريح التجار الذين تقدموا بطلبات تجديد لتصاريحهم، من وزارة الشؤون المدنية بغزة.

وأكدت الغرفة التجارية في تصريح لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن إجمالي التصاريح المستلمة 404 تصاريح، تم فرزهم حسب الغرف التجارية على النحو التالي:

غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة 65، غرفة تجارة وصناعة محافظة الشمال 117، غرفة تجارة وصناعة محافظة الوسطى 102، غرفة تجارة وصناعة محافظة خانيونس 106، غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح 14.