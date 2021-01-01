بلدية غزة تدشن شارع "ماليزيا " بالمدينة

غزة /سما/

دشن رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، شارع ماليزيا الرابط بين شارعي شارل ديغول غرباً وشارع الشرطة ( الجوازات ) شرقاً، تقديراً لدورها في دعم القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، واحتفالاً باليوم الوطني الماليزي الـ 64.

وحضر حفل التدشين؛ رئيس تجمع المؤسسات الماليزية محمد نادر نوري، ومدير مؤسسة ( MY CARE ) الماليزية، ولفيف من خريجي الجامعات الماليزية والعاملين في مؤسساتها في قطاع غزة، والمواطنين.

وأكد رئيس بلدية غزة أن تدشين شارع في مدينة غزة بإسم دولة ماليزيا يأتي تقديراً وعرفاناً من الشعب الفلسطيني لأخيه الشعب الماليزي واعتزازه بدور ماليزيا في دعم الشعب الفلسطيني في كافة المحطات التاريخية والمحافل الدولية.

وشكر رئيس البلدية دولة ماليزيا حكومةً وشعباً على جهودهم ومساعدتهم للشعب الفلسطيني، معرباً عن سعادته بتدشين شارع ماليزيا في اليوم الوطني للدولة.

من جهته؛ أكد محمد نادر نوري اعتزاز الشعب الماليزي والحكومة بمساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، متمنياً أن تتحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي كما تحررت ماليزيا ونالت استقلالها قبل 64 عاماً.

وشكر نوري، بلدية غزة على تسمية الشارع باسم ماليزيا مؤكداً أن الشعب الماليزي وحكومته يقفان إلى جانب الشعب الفلسطيني في مساعيه ونضاله لنيل حقوقه الوطنية ونيل الحرية والاستقلال.

بدوره؛ قال د. زياد شحادة إن المؤسسات الماليزية العاملة في قطاع غزة تعمل يداً واحدة لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والمشاريع المختلفة التي تعينه على الصمود وبناء مؤسساته ووطنه.