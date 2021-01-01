  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مصر: منع ظهور مي حلمي على الاعلام وطليقها يصدر أغنية بالمناسبة

الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: منع ظهور مي حلمي على الاعلام وطليقها يصدر أغنية بالمناسبة



وكالات / سما /

أصدر نقيب الإعلاميين في مصر قرارا بمنع ظهور الإعلامية مي حلمي على أي وسيلة إعلام محلية، وذلك لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ومخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

وجاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامي الخاص بنقابة الإعلاميين، الذي أوصى بأن حلمي خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وبالفحص في جداول القيد وسجلات التصاريح، تبين أن حلمي غير مقيدة بالنقابة، وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي.

وكان مجلس إدارة قناة "الحدث اليوم"، أصدر قرارا بإيقاف برنامج "الحكم"، الذي تقدمه حلمي، بسبب ما حدث في حلقة السبت الماضي، خلال استضافتها كابتن نادي "الزمالك" أحمد صالح.

وفي هذا السياق، فاجئ المطرب محمد رشاد طليق حلمي جمهوره بنشر مقطع قصير من أغنيته الجديدة "أنا مش شمتان"، وذلك عقب قرار وقف طليقته والتحقيق معها بعد أزمتها مع صالح.

وعلق رشاد، على الفيديو الذي نشره كاتبا: "وأنا مش شمتان لكن من حقي أفرح إنك زعلان".

وانهالت عليه التعليقات من جمهوره ومتابعيه، مؤكدين أنه يقصد بهذا التوقيت طليقته بعد توقيفها والتحقيق معها.

من جانبها، أعلنت حلمي عن سفرها إلي مدينة دبي بعد قرار إيقافها من قبل قناة "الحدث اليوم"، ونشرت صورة لها من المطار، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، قائلة: "ماذا؟ باي باي".

#مصر #مي حلمي #أحمد صالح #الزمالك #محمد رشاد

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف عن "التسهيلات" التي ستقدمها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية

بعد 11 عام.. ما الذي دفع وزير الجيش الاسرائيلي إلى لقاء الرئيس عباس؟

سياسي إسرائيلي: حاكم عربي معرض للاغتيال أو لانقلاب على حكمه في الأشهر المقبلة

غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع ابو مازن: إسرائيل تقرض السلطة الفلسطينية 500 مليون شيكل

وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان (صور + فيديو)

بينيت يعاقبه.. اتهامات لغانتس بتعزيز مصالحه الشخصية بعد لقائه بالرئيس عباس

لأول مرة منذ العدوان.. صور: سلطات الاحتلال تدخل “حديد البناء” إلى غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس يعلن حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم ولمدة 30 يوما لمواجهة فيروس كورونا

"واينت" : إسرائيل ستقر تسهيلات للسلطة الفلسطينية وهي كالتالي ..

5 وفيات و2466 إصابة جديدة بكورونا و742 حالة تعافٍ في فلسطين

1

لأول مرة منذ العدوان.. صور: سلطات الاحتلال تدخل “حديد البناء” إلى غزة

معاريف: لقاء عباس-غانتس لا يبشر بشهر عسل جديد بين الطرفين وهذا ما يريده أبو مازن ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية