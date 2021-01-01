انجاز اكاديمي دولي جديد لفلسطين عبر جامعة بوليتكنك فلسطين

رام الله /سما/

حصلت جامعة بوليتكنك فلسطين على انجاز دولي جديد يضاف الى سجل انجازاتها المتراكم، حيث وصل عضو هيئة التدريس الدكتور منير جبريل كرمه على أعلى عضوية استشارية اكاديمية عالمية Global Advisory Board في منظمةTeachers Without Borders ( معلمون بلا حدود الدولية ) للدورة الحالية 2021-2023 وهو منصب تطوعي انساني.

وقد تكونت عملية الترشيح والفرز من خمس مراحل امتدت لمدة 6 شهور و يجب على المرشح اجتيازها. فالمرحلة الاولى : مرحلة تقديم طلبات الالتحاق وفق معايير المنظمة الدولية ، وبدأت في شهر اذار 2021، حيث تقدم اكثر من 350 مرشح من 171 دولة في العالم .

و المرحلة الثانية: تم فيها تصفية الطلبات الى 80 من 350 مرشح ، طلب منهم ان يعرضوا انجازاتهم عبر مسيرتهم المهنية ، وكيف يمكن ان ينعكس هذا النمو المهني على صعيد المنظمة الدولية في تطوير التعليم عالميا.

و المرحلة الثالثة: تم فيها اختيار 26 مرشحا من 80 ، وكانت تهدف الى اختيار مشكلة دولية في التعليم واقتراح خطة ابداعية للتصدي لها .

و المرحلة الرابعة : تقييم المرحلة الثالثة وإجراء مقابلة مطولة ( لمدة 3 ساعات)عبر تقنية الفيديو-كنفرنس حول مجالات ومهمات المستشار الدولي ، وكان عدد المشرحين النهائيين 20 خبير دولي من 20 دولة مختلفة مثل أمريكا ، بريطانيا ، روسيا، فلسطين ،... الخ.

المرحلة الخامسة والنهائية : تم تصفية المنافسين الى 12 عضو هيئة استشارية ( 7 اناث، 5 ذكور ) وكان الدكتور منير كرمه من بينهم ، انظر صفحة رقم 4 في الرابط الاتي:

https://drive.google.com/file/d/1oi9gF61SCVKKid2nVbqmdDk3P_5B9b9e/view

وقد قدم الدكتور منير كرمه رؤيته الدولية في النهوض بالتعليم في جميع انحاء العالم بسبب جائحة كورونا ، وقد نالت الرؤية موافقة لجنة المحكمين الدوليين ( من الجدير ذكره أن دكتور منير لديه خبرة دولية سابقة حيث عمل في هيئة الأمم المتحدة UNRWA لمدة 25 عام في التدريس والاشراف وإدارة التعليم ويشغل حاليا عضو هيئة تدريس و مسؤول دبلوم التأهيل التربوي في جامعة بوليتكنك فلسطين )، وهذا أول منصب دولي تحصل عليه دولة عربية وحيدة هي فلسطين في منظمة معلمون بلا حدود، للمزيد يرجى زيارة الموقع: https://teacherswithoutborders.org/our-team