مقطع فيديو يُظهر بايدن نائما خلال لقائه مع بينيت يُحدث ضجة على مواقع التواصل

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنه غفا خلال لقائه الأول برئيس وزراء إسرائيل الذي كان مستغرقا في الحديث في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
و حظي مقطع الفيديو على انتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، “بايدن” وهو نائم خلال لقائه مع “بينيت”، فيما كان الأخير يتحدث باستطراد.
و سخر محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، من المشهد الذي ظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وكتب الحوثي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "لقاء نفتالي بينيت كان مملا مما جعل بايدن يغفو معه".
وأضاف: "من يغفو ونفتالي حاضر لديه لجدير بأن ينام عندما يعلم بصفارات الإنذار لأي صلية صواريخ لأبطال المقاومة في فلسطين أو لبنان".
ومضى محمد الحوثي: " كما ستقراء الغفوة أن السياسة الخارجية للكيان المحتل ستفشل كثيرا وتمر بفتور لوجود محاور ممل كما هو بالمشهد".
لقاء"نفتالي بينيت"— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 28, 2021
كان مملا
مماجعل بايدن يغفوا معه
ان من يغفوا ونفتالي حاضر لديه لجدير بان ينام عندما يعلم بصفارات الانذار
لاي صلية صواريخ لابطال المقاومة في فلسطين او لبنان
كما ستقراء الغفوة ان السياسة الخارجية للكيان المحتل ستفشل كثيرا وتمر بفتور لوجود محاور ممل كماهو بالمشهد pic.twitter.com/N6zNaGsYkD
وكتب حساب آمال Fayoumi أم Omar " مش بس عندنا خلال لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي، بايدن نايم بسابع نومة وعلى هل خبرية تصبحوا على الف خير"
????????— آمال Fayoumi أم Omar (@FayoumiOum) August 28, 2021
مش بس عندنا خلال لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي، بايدن نايم بسابع نومة????????????
وعلى هل خبرية تصبحوا على الف خير pic.twitter.com/dxzWtnw3JI
فيما قال حساب سيف مصر "لاحظ الضيف يتحدث مع جو ثم يكتشف أنه نام فيوجه حديثه للصحفيين"
هل جو بايدن نائم ????— سيف مصر ???????????????????????? (@XhiPVlrc8UlcBVy) August 28, 2021
لاحظ الضيف يتحدث مع جو ثم يكتشف أنه نام فيوجه حديثه للصحفيين
pic.twitter.com/irKucVkhKP