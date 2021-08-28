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مقطع فيديو يُظهر بايدن نائما خلال لقائه مع بينيت يُحدث ضجة على مواقع التواصل

الأحد 29 أغسطس 2021 04:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقطع فيديو يُظهر بايدن نائما خلال لقائه مع بينيت يُحدث ضجة على مواقع التواصل



واشنطن/سما/

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنه غفا خلال لقائه الأول برئيس وزراء إسرائيل الذي كان مستغرقا في الحديث في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

و حظي مقطع الفيديو على انتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، “بايدن” وهو نائم خلال لقائه مع “بينيت”، فيما كان الأخير يتحدث باستطراد.


و سخر محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، من المشهد الذي ظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وكتب الحوثي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "لقاء نفتالي بينيت كان مملا مما جعل بايدن يغفو معه".

وأضاف: "من يغفو ونفتالي حاضر لديه لجدير بأن ينام عندما يعلم بصفارات الإنذار لأي صلية صواريخ لأبطال المقاومة في فلسطين أو لبنان".

ومضى محمد الحوثي: " كما ستقراء الغفوة أن السياسة الخارجية للكيان المحتل ستفشل كثيرا وتمر بفتور لوجود محاور ممل كما هو بالمشهد".

وكتب حساب  آمال Fayoumi أم Omar " مش بس عندنا خلال لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي، بايدن نايم بسابع نومة وعلى هل خبرية تصبحوا على الف خير"


 

فيما قال حساب سيف مصر "لاحظ الضيف يتحدث مع جو ثم يكتشف أنه نام فيوجه حديثه للصحفيين"

 
 

#بايدن نائما #بينيت #البيت الابيض #بايدن نائم

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