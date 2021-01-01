غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان وانقاذ جميع افراد طاقمها

وكالات / سما /

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم السبت 28 اغسطس 2021 غرق سفينة شحن ترفع علم توغو بعدما أن اصطدمت بجزر يونانية في بحر إيجه.

وأوضح خفر السواحل وفقًا لبيان نشرته وسائل الاعلام العربية أن جميع أفراد الطاقم تم انقاذهم ويبلغ عددهم 16 شخصا.

وقال بيان خفر السواحل: "إن سفينة الشحن "سي بيرد" التي أبحرت من أوكرانيا وكانت متجهة إلى تونس أرسلت إشارة استغاثة بعدما اصطدمت بجزر صخرية في جنوب غرب بحر إيجه.

وقال مسؤول بخفر السواحل إن السفن المجاورة أنقذت جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 سوريا، مؤكدًا أن ثلاث سفن لمكافحة التلوث انطلقت إلى مكان الحادث للتحقق مما إذا كان هناك أي تسرب من سفينة الشحن.